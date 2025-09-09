Formalizan Universidades Tecnológica y Politécnica de Altamira convenio para el desarrollo académico y sustentable

Altamira, Tamaulipas.- Septiembre 09 de 2025.- La Universidad Tecnológica de Altamira (UTALT) y la Universidad Politécnica de Altamira (UPALT) firmaron un convenio de colaboración con la empresa Cubico México, lo cual representa un hito en el fortalecimiento académico y tecnológico de la región.

Mara Grassiel Acosta González, Jesús Ricardo Ramos Sánchez y José Antonio Soro Ferrer, rectores de la UTALT y la UPALT, y representante y director de Desarrollo de Cubico México, respectivamente, signaron este convenio que potencializará el quehacer educativo en ambas instituciones.

Acosta González dijo que, gracias a este acuerdo, las y los estudiantes participarán en un proyecto eólico de gran magnitud, que les permitirá adquirir experiencia práctica en el ámbito de las energías renovables, contribuyendo así a su formación integral y a la consolidación de un futuro sustentable.

Señaló el compromiso de la UTALT con la innovación, la educación de calidad y el fortalecimiento de vínculos estratégicos con la industria, que permiten a su comunidad universitaria ampliar horizontes y responder a los desafíos del sector energético y tecnológico.

“La Universidad agradece al gobernador del Estado, Américo Villarreal Anaya, y al secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, por su respaldo constante a las iniciativas que fortalecen la educación superior tecnológica en beneficio de las y los jóvenes tamaulipecos”, refirió.

El acto contó con la presencia de Igor Crespo Solís, subsecretario de Educación Media Superior y Superior, en representación del secretario de Educación de Tamaulipas; Rosa Irma Luque Pérez, presidenta del DIF Altamira, en representación del presidente municipal; y Claudia Fernández Pecero, secretaria de Economía de Altamira.

Cubico México es una empresa con sede en Ciudad de México dedicada al desarrollo, financiamiento, construcción y operación de proyectos de energía renovable, incluyendo solar y eólica. También forma parte de Cubico Sustainable Investments, una firma global establecida en 2015, con capital conjunto entre Ontario Teachers’ Pension Plan y PSP Investments, con inversiones en América, Europa y Australia.