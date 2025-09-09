Exhiben artesanos rurales su talento en la Torre Bicentenario

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Septiembre 09 de 2025.- Con el objetivo de fomentar el reconocimiento y la comercialización de productos elaborados por artesanos locales, se realizó con gran éxito la demostración de elaboración de artesanías y artículos de talabartería en la planta baja de la Torre Bicentenario, dentro de las instalaciones de la Tienda de Productos Rurales, iniciativa impulsada por la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura.

Durante la jornada, destacadas artesanas y artesanos compartieron sus habilidades y técnicas tradicionales ante el público, mostrando en vivo el proceso de elaboración de diversos artículos. Entre los participantes se encontraron Benjamín Durán Medina, Aurelio Alcocer Portales, Rosa Erika de la Rosa Ríos, Arturo Ríos Castro, todos ellos originarios del municipio de Jaumave, así como Arnulfo Ledesma Vallejo, proveniente del Ejido El Realito de San Carlos.

Las y los asistentes pudieron presenciar la personalización de cinturones, gorras, fundas para navajas y celulares, carteras y llaveros. También se exhibieron productos como mandiles para parrilleros y chaparreras, todos fabricados con materiales de alta calidad y con un fuerte arraigo en la tradición artesanal de la región.

En representación del titular de la dependencia estatal, Antonio Varela Flores, estuvo presente Hiram Gutiérrez Pérez, director de Desarrollo Rural y PYMES, quien destacó la importancia de generar espacios que visibilicen el talento de las y los productores rurales y fortalezcan sus oportunidades de venta.

La Tienda de Productos Rurales continúa posicionándose como una plataforma estratégica para el impulso económico del sector rural, brindando un canal directo entre productores y consumidores, y promoviendo el valor cultural y comercial de los productos hechos en Tamaulipas.