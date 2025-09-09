Entrega SET plazas a personal del Centro Estatal de Tecnología Educativa

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Septiembre 09 de 2025.- La transformación educativa tiene rostro humano y se construye con la dignidad y la certeza laboral de quienes entregan su vida al servicio de las y los tamaulipecos, expresó Miguel Ángel Valdez García, secretario de Educación de Tamaulipas, al entregar 178 plazas a personal del Centro Estatal de Tecnología Educativa (CETE).

Reafirmó que en el Gobierno del Estado, bajo el liderazgo del gobernador Américo Villarreal Anaya, se trabaja para hacer de la educación la palanca de la transformación y, para ello, es necesario que las y los trabajadores del sector gocen de las garantías de una estabilidad laboral.

“Estamos dando certidumbre laboral, cumpliendo con una demanda justa y legítima que ustedes habían hecho y esperado, algunos por más de dos décadas. Hoy se alcanzó, gracias a un proceso sistemático y ordenado que siempre apoyó nuestro gobernador”, expresó.

Puntualizó que en el contexto actual, la labor de las y los trabajadores del CETE de acercar la innovación y la tecnología a las y los estudiantes, para optimizar los procesos de enseñanza-aprendizaje, es fundamental.

“Son ustedes quienes brindan el soporte técnico y desarrollan las soluciones que permiten que nuestros maestros y maestras cuenten con las herramientas necesarias para fortalecer su práctica docente”, añadió.

Agradeció también a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, pues, gracias a que los gobiernos federal y estatal trabajan de manera coordinada bajo una misma visión, se logró la basificación para personal del área operativa y de las coordinaciones regionales del CETE.

Exhortó a las y los beneficiados a desempeñar su labor de manera profesional y a continuar siendo piezas de un área estratégica del sistema educativo estatal. “Acuérdense que en ustedes, en la Secretaría de Educación, esperamos la innovación y la digitalización, que hoy son fundamentales para garantizar el derecho de aprender de nuestras niñas, niños y jóvenes”, enfatizó.

En el Centro Estatal de Tecnología Educativa se entregaron un total de 178 plazas, recibidas por personal de la dirección, la Subdirección de Operación en Proyectos y la Subdirección de Desarrollo de Habilidades Digitales, así como de las coordinaciones regionales de tecnología educativa en los municipios de Tampico, Tula, San Fernando, Reynosa, Padilla, Nuevo Laredo, Miguel Alemán, Matamoros, Mante, Aldama, Valle Hermoso, Victoria e Hidalgo.

Además del secretario, asistieron a la ceremonia Silvia Martínez Guerra, subsecretaria de Planeación en la SET, y Orlando Vázquez Berrones director del Centro Estatal de Tecnología Educativa, entre otros.