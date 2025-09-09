 Dialogando

Por: Roberto Olvera Pérez

De cara al pueblo, René Lara rendirá 1er informe de gobierno

Desde el Pueblo Mágico de Tula me informan mis colegas que todo está listo para que el Químico René Lara Cisneros rinda su Primer Informe de Gobierno ante sus representados, quien seguramente destacará que la transformación en Tula Avanza; gracias al apoyo incondicional del gobernador del estado Américo Villarreal Anaya y de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La cita es este viernes 12 de septiembre en punto de las 11 horas en la explanada de la presidencia municipal y si las condiciones no son buenas por la lluvia podría cambiarse de última hora a la Terraza San Antonio.

Dirá, con Voluntad y Trabajo se Avanza, sobre todo en el bienestar de los tultecos, consolidando la prosperidad y el bienestar del municipio.

Un día antes en Palmillas, también la que se presta a rendir su Primer Informe de Gobierno, es la Dra. Sindy Paoleth Monita Ramírez, quien también hará lo propio de dar cuentas al pueblo, donde compartirá los avances y metas que se han logrado en bien de los Palmillenses.

Ahí está todo programado para las 5 de la tarde, teniendo como recinto oficial la Casa de la Cultura. Así que están todos invitados.

Total que ambos ediles rendirán cuentas al pueblo y el trabajo bueno o malo será la gente que lo valore. Así que pendientes y hay que estar atentos a lo expuesto por ellos, traducidos en hechos y realidades.

Manuel Báez rindió su Primer Informe de Gobierno

Destacando la inversión y las acciones en infraestructura urbana, desayunos escolares, trabajo digno, entre otros para transformar Jaumave, el Alcalde de este municipio Manuel Báez Martínez, rindió su Primer Informe de Gobierno de la Administración 2024-2027. Un año de trabajo y compromiso reflejado en bien de los jaumavenses.

Hoy compartimos con ustedes el Primer Informe de Gobierno, un año de trabajo en el que, con compromiso y cercanía con la gente, hemos logrado avances importantes para la transformación de Jaumave, dijo el munícipe.

“Gracias a la confianza de nuestra gente, hoy seguimos transformando Jaumave, así avanza, unido en la transformación”. Y donde hay voluntad, hay transformación.

Tan solo más de 5.7 millones de pesos invertidos en infraestructura urbana. Más de 399 mil desayunos escolares impulsando el bienestar y la alimentación de la niñez. Útiles escolares para estudiantes y trabajo digno, todo esto para transformar Jaumave, resaltó.

También el Gobierno de Jaumave ha consolidado al DIF como una institución cercana y, sobre todo para atender a los más desprotegidos, porque como dice la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo: “Por el bien de todos, primero los pobres”.

El pasado domingo fue el Informe de Gobierno ante una gran cantidad de políticos, líderes y organizaciones de la sociedad civil, y vaya sorpresa, fue un evento de lujo, fue algo espectacular, el mejor. Fue un escenario vanguardista que sirvió como plataforma para exponer su Visión por Jaumave, la cual ha marcado la pauta como una administración eficiente y de grandes resultados. Y aun dijo, falta mucho por hacer, pero lo mejor está por venir en Jaumave.

El secretario de Turismo Benjamín Hernández Rodríguez acudió en representación del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya al primer informe de labores del presidente municipal de Jaumave, Manuel Báez Martínez, donde destacó las obras y apoyos que se han destinado a este municipio. Asimismo avaló dicho informe.

La UAT y el DIF impulsan proyecto de estufas ecológicas

Con el propósito de atender necesidades prioritarias de las zonas más vulnerables del estado, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) y el Sistema DIF Tamaulipas firmaron un convenio para impulsar el proyecto de elaboración de estufas ecológicas que, inicialmente, serán destinadas a familias del área rural del municipio de Tula.

El rector Dámaso Anaya Alvarado firmó el acuerdo con la directora general del Sistema DIF Tamaulipas, Patricia Eugenia Lara Ayala, teniendo como testigo de honor a la directora general del Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo (ITACE), Claudia Anaya Alvarado.

Al destacar la relevancia del convenio, el rector de la UAT dijo que este esfuerzo se traduce en soluciones reales y concretas para mejorar la calidad de vida de quienes más lo necesitan.

NOTAS CORTAS

1.- Todavía se comenta mucho que la presidenta llegó antes de lo previsto al evento del domingo en el Polyforum Victoria. Arribó o empezó a dar su mensaje exactamente a las 13:42, o sea, 18 minutos antes de las 2 de tarde, lo que habla bien de ella y sabe cumplir acuerdos, donde se destacó “La Transformación Avanza en Tamaulipas”.

2.- Según reporte del Coordinador de Protección Civil Tamaulipas, Luis Gerardo González de la Fuente, las lluvias continuarán de manera generalizada en todo el estado durante esta semana, así que extremen precauciones y si no tiene a nada que salir no lo haga. Que por el altiplano tamaulipeco llegaran más fuertes las lluvias. Pendientes.