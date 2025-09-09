Capacita SABG a Comités de Contraloría Social en ejido Jacinto Canek de Villa de Casas

Villa de Casas, Tamaulipas.- Septiembre 09 de 2025.- La Dirección de Auditoría a Obra Pública de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, a cargo de Norma Angélica Pedraza Melo, integra y capacita al Comité de Contraloría Social del sistema de saneamiento básico que incluye 75 biodigestores que dará servicio por primera vez en 45 años a los habitantes de “Jacinto Canek”, en Villa de Casas.

La obra iniciará este mes de septiembre con fecha de posible culminación el 31 de diciembre de 2025. La inversión es de 5 millones de pesos por parte de la Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social y es vigilada por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno en la aplicación y manejo de recursos públicos.

“Esta solicitud la realizamos en 1985, pero desde hace 40 años nos decían que no se podía, pensamos que era por la inversión. La verdad esto era lo único que nos faltaba para estar bien, porque tenemos agua de pozo profundo para beber, agua de la presa para el hogar, un buen declive en el terreno y sólo nos faltaba el drenaje. Anteriormente nos negaron el servicio, pero no dejábamos de solicitar la obra, hasta que hoy nos han dicho: sí”, cuenta Abdón Moreno, un hombre que llegó a tierra tamaulipeca desde Guanajuato.

“Mis padres me trajeron aquí, mi padre quería una seguridad laboral, un hogar y lo encontramos en Tamaulipas”, dice orgulloso.

El ejido Jacinto Canek, será la segunda comunidad en Tamaulipas que contará con un sistema de saneamiento a través de biodigestores, el primero de ellos se realizó en Jaumave, Tamaulipas y contó con la asesoría de Contraloría Social para vigilar a través del comité ciudadano la aplicación de los recursos públicos, materiales y conclusión de obra.

Pedraza Melo dijo que la actual administración gubernamental, garantiza condiciones de igualdad para las y los tamaulipecos a través de los Comités de Contraloría Social y la transparencia queda en manos de las y los beneficiarios de obra.