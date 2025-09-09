Refrenda Gobierno de Tamaulipas colaboración en modernización y desarrollo en informe de gobierno de Miguel Alemán

Miguel Alemán, Tamaulipas.- Septiembre 09 de 2025.- En representación del gobernador Américo Villarreal Anaya, el secretario de Obras Públicas, Pedro Cepeda Anaya estuvo presente en el Primer Informe Municipal del alcalde de Miguel Alemán, Ramiro Cortez Barrera.

En el evento se reafirmó el compromiso con la transparencia y rendición de cuentas, reflejando la colaboración que existe entre el Gobierno del Estado y y el municipio para impulsar el progreso y la transformación de la región.

El servidor público estatal, reconoció a nombre del gobernador, el trabajo realizado en el municipio de Miguel Alemán, el cual es parte de la transformación de Tamaulipas, gracias a la visión humanista que coloca como eje central el bienestar de las familias.

Cepeda Anaya destacó el trabajo en conjunto entre la administración estatal y el citado municipio para seguir llevando modernización y desarrollo a todas las regiones de la entidad.

“Una de las acciones más destacadas en materia de obra pública en Miguel Alemán ha sido la inversión en proyectos de pavimentación y mejora de servicios básicos, con el propósito de atender las principales necesidades de este municipio”, señaló el titular de la dependencia estatal.

Agregó que estas iniciativas reflejan el compromiso mutuo de las autoridades estatales y municipales para mejorar la calidad de vida de las y los habitantes de Miguel Alemán.

Por último, felicitó al presidente municipal Ramiro Cortez Barrera por su primer informe de actividades con el cual, dijo, representa su compromiso con la transparencia, cumple con la obligación legal y fortalece la confianza con la ciudadanía.