Reafirma Gobierno del Estado su compromiso con las familias de San Fernando

-El Gobierno de Tamaulipas, respalda a San Fernando con inversión social e infraestructura, actualizando su planeación urbana y consolidando un futuro con justicia y bienestar para todas las familias

San Fernando, Tamaulipas.- Septiembre 08 de 2025.- A mitad del camino de la actual administración estatal, los avances en favor de las familias de San Fernando se hacen visibles gracias al liderazgo humanista del gobernador Américo Villarreal Anaya, quien ha colocado el bienestar de las personas en el centro de su gestión.

Durante el Primer Informe de Gobierno Municipal, y en representación del mandatario tamaulipeco, la secretaria de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Karina Lizeth Saldívar Lartigue, destacó la visión de unidad que impulsa la transformación del estado.

“Al refrendarles la felicitación del gobernador del estado, les traslado su exhorto de continuar cultivando el amor a Tamaulipas, el humanismo como norma de conducta y horizonte ideológico, así como la unidad y la concordia, sobre todas las cosas. Refrendemos el máximo compromiso con la transformación en favor del bienestar, la igualdad, la seguridad, la justicia y la prosperidad compartida”.

La funcionaria subrayó que San Fernando cuenta con el respaldo del Gobierno de Tamaulipas a través de la elaboración y actualización del Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (PMOTDU), que no había sido modificado desde 2003. Esta herramienta permitirá planear con visión de futuro, garantizar servicios públicos de calidad, proteger el entorno natural y sentar bases sólidas para un crecimiento justo y equilibrado.

De octubre de 2022 a agosto de 2025, la administración estatal ha destinado 203.3 millones de pesos en obra pública y 275.6 millones de pesos en programas sociales para San Fernando, recursos que reflejan el compromiso de atender las necesidades más apremiantes de la población y fortalecer la infraestructura local.

Por su parte, la alcaldesa Verónica Adriana Aguirre de los Santos agradeció el apoyo del gobernador Américo Villarreal y expresó que, trabajando en conjunto, sociedad y gobierno lograrán que San Fernando alcance el lugar que merece en la transformación de Tamaulipas.