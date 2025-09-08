Lleva SET “Audiencia con tu Secretario” al municipio de Mier

Mier, Tamaulipas.- Septiembre 08 de 2025.- Con la finalidad de conocer de viva voz las necesidades y retos que enfrentan las y los docentes, Miguel Ángel Valdez García, secretario de Educación de Tamaulipas (SET), dirigió el ejercicio “Audiencia con tu Secretario” en el municipio de Mier.

El plantel número 11 del Colegio de Bachilleres del Estado de Tamaulipas (COBAT) fue la sede de estas audiencias, en donde, acompañado por un equipo de trabajo, escuchó a cada una de las maestras, maestros, directivos, supervisores y jefes de sector de la región que respondieron a la convocatoria.

Recordó que esta dinámica de estar cerca de la comunidad educativa del estado surgió por una indicación puntual del gobernador, Américo Villarreal Anaya de implementar un gobierno que realmente conozca las problemáticas de las y los tamaulipecos, en este caso en el sector educativo.

“El doctor Américo Villarreal Anaya nos ha pedido que, en esta vocación humanista, nos acerquemos a la gente, escuchemos y resolvamos sus problemas, y eso hicimos en esta jornada de Audiencias con tu Secretario”, puntualizó.

Compartió que durante la jornada se atendió a 43 integrantes de la comunidad educativa de los municipios de Mier, Guerrero, Camargo y Díaz Ordaz, quienes fueron escuchados y canalizados a las áreas correspondientes para resolver sus problemáticas conforme a la normatividad vigente en el sector.

Indicó que también conversó con Adriana Hinojosa Ibáñez y Laura Verónica Peña Martínez, alcaldesas de Mier y Guerrero, respectivamente, quienes de manera muy puntual le externaron las necesidades educativas de ambos municipios, comprometiéndose a estudiar los casos para resolverlos.

Agradeció de manera especial a Manuel González Salum, director general del Colegio de Bachilleres, por abrir sus instalaciones para las audiencias, y subrayó que estas acciones fortalecen la cercanía con las y los trabajadores del sector educativo, así como la visión educativa de humanismo, inclusión y transformación que impulsa el mandatario estatal.