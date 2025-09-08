EstatalesPortada

La UAT y la Secretaría de Turismo forman guías especializados en historia y naturaleza

La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) y la Secretaría de Turismo en el estado dieron inicio al diplomado Guía de Turistas Especializados en Tamaulipas: Patrimonio Cultural, Historia y Naturaleza, un programa sin precedentes que fortalece la profesionalización de quienes representan la primera línea de contacto con los visitantes en la entidad.

La inauguración estuvo a cargo del rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado, acompañado por el Secretario de Turismo, Benjamín Hernández Rodríguez, y el Director del Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología (COTACYT), Julio Martínez Burnes.

Dámaso Anaya destacó que este diplomado representa un paso decisivo en la formación de guías con respaldo académico y certificación oficial, reafirmando el compromiso de la UAT con el desarrollo de Tamaulipas. Subrayó que se continuará trabajando de la mano con el Gobierno del Estado y con el sector para aprovechar la infraestructura y la riqueza cultural y natural de la región en beneficio de las comunidades locales.

El programa académico contempla cuatro módulos: Naturaleza, Historia, Arte y Patrimonio, y Turismo, mediante clases teóricas y prácticas de campo, con la participación de 25 estudiantes de diversos municipios de la entidad, quienes tendrán la posibilidad de obtener la certificación oficial de guía de turistas especializados.

