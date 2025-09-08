Inicia UTTN ciclo escolar con matrícula histórica

Reynosa, Tamaulipas.- Septiembre 08 de 2025.- Con una matrícula histórica que supera los 4 mil estudiantes, la Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte (UTTN) inició formalmente el ciclo escolar septiembre–diciembre 2025, señaló su rector, Edgar Garza Hernández.

Durante su mensaje de bienvenida al arranque del nuevo ciclo, agradeció la confianza de las y los estudiantes de nuevo ingreso por elegir a la UTTN como el espacio ideal para continuar su formación profesional, y reafirmó el compromiso de la institución de ofrecer una educación de calidad, pertinente e innovadora.

“En la universidad encontrarán una formación integral, donde el conocimiento académico se complementa con la práctica, la innovación y los valores. Nuestro objetivo es formar profesionistas capaces de responder a las demandas del sector productivo y de generar un impacto positivo en su comunidad”, complementó.

Enfatizó que la tecnología, la ciencia y la innovación serán pilares fundamentales en el proceso educativo de este plantel, al constituirse como herramientas clave para el crecimiento personal, académico y profesional del estudiantado.

Recordó que el crecimiento en la matrícula de la UTTN ha sido constante en los últimos años; por ejemplo, en el mismo periodo de 2023 se contaba con alrededor de 3 mil estudiantes; en 2024, la cifra ascendió a aproximadamente 3 mil 500; y actualmente, en 2025, se ha alcanzado un récord histórico de alrededor de 4 mil estudiantes matriculados.

Manifestó que la UTTN reafirma su liderazgo como una de las instituciones de educación superior más relevantes de la región, comprometida con el desarrollo de Tamaulipas y de México, en cumplimiento de las políticas educativas impulsadas por el gobernador Américo Villarreal Anaya e implementadas a través de la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET), a cargo de Miguel Ángel Valdez García.