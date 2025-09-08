Impulsa la UT Altamira una educación transformadora y con sentido humano

Altamira, Tamaulipas.- Septiembre 08 de 2025.- Impulsar una educación transformadora y con sentido humano es el compromiso que la Universidad Tecnológica de Altamira (UTALT) tiene con la comunidad educativa, señaló su rectora, Mara Grassiel Acosta González, durante la ceremonia de inicio del ciclo escolar 2025–2026.

Destacó la importancia de este nuevo ciclo escolar para fortalecer la calidad de todos sus programas académicos y proyectar a la universidad hacia nuevos escenarios de innovación y vinculación con la sociedad tamaulipeca.

Durante la ceremonia, se recibió el reconocimiento como Universidad 100% Libre de Humo de Tabaco y de Emisiones; además, se resaltaron los logros internacionales de los proyectos KID-IA y Terra, orgullo de las y los estudiantes de la UTALT.

Asimismo, en el marco del arranque de clases, se inauguró el podcast institucional “DragonCast” y se impartió la conferencia “México Renovable: Desarrollo y Oportunidad”, a cargo de José Antonio Soro Ferrer, director de Desarrollo de la empresa Cubico México, fortaleciendo la visión de innovación y sostenibilidad de la institución.

La rectora enfatizó que, con estas acciones, la Universidad Tecnológica de Altamira reafirma su compromiso de formar profesionales con excelencia académica, innovación y visión de futuro, contribuyendo al desarrollo de Tamaulipas y de México, con base en la visión que promueve el gobernador Américo Villarreal Anaya.

En la ceremonia se contó con la presencia de invitados especiales, como Igor Crespo Solís, subsecretario de Educación Media Superior y Superior, en representación de Miguel Ángel Valdez García, secretario de Educación de Tamaulipas; la diputada local Yuriria Iturbe, presidenta de la Comisión de Educación en el Congreso del Estado; el diputado local Marcelo Abundiz, del Distrito XVIII, así como representantes del alcalde Armando Martínez Manríquez.