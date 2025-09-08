Por: Raúl Terrazas Barraza

Honores a la Bandera, significado doble

La ceremonia de Honores a la Bandera realizada este lunes, tuvieron un doble significado, el que tiene que ver con el compromiso con la Patria y sus símbolos, que, dicho sea de paso, hace sentir bien por el gran valor que se alcanza por ejemplo con todo aquello que incluye el protocolo.

A decir, el saludo a la Bandera que pasa frente a todos los asistentes por su escolta, entonar el Himno Nacional Mexicano, recitar el Juramento a la Bandera, el Canto a Tamaulipas, las efemérides nacionales y locales, los discursos y los buenos deseos para la semana laboral que comienza.

Pero, ese doble significado de los honores de este lunes ocho de setiembre se da en función de dónde y quienes los realizaron, la explanada del edificio que ocupa el Supremo Tribunal de Justicia de la entidad y, por tanto, el responsable fue el Magistrado presidente del Poder Judicial, Hernán de la Garza Tamez, quien recibió al Gobernador, Doctor Américo Villarreal Anaya a sus colaboradores y a todos los asistentes con gran cordialidad.

Ningún detalle se pasó por alto y de conformidad con el programa la ceremonia se desarrolló mucho mejor que como se esperaba y, que bueno, porque este doble significado tiene que ver con que, en 22 días, los Magistrados y Jueces del Poder Judicial de Tamaulipas concluyen su gestión todos, de ahí que, como fuera señalar en algún momento por el Gobernador Villarreal Anaya, esto que sucederá en el Poder Judicial queda en la lista de los acontecimientos históricos que corresponden a este mes de septiembre del 2025.

Es de tomar en cuenta que, desde este año, debido a la reforma Constitucional que involucró al Poder Judicial, ahora los juzgadores llegan a sus cargos por votación, acción que ocurrió el pasado primero de junio y, tras la calificación de la elección y la solución de las inconformidades, los nuevos integrantes del Poder Judicial

El Magistrado de la Garza Tamez, tuvo una elocuente participación habló del fin de una etapa, en la que dieron su esfuerzo y capacidad para cumplir con la responsabilidad de impartir justicia, señaló que conoce a cada a cada persona del Tribunal y sabe sobre su desempeño, por ello agradeció su participación.

Con gran naturalidad y respeto, se refirió a quien habrá de sucederlo en la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia la Abogada y Magistrada electa, Tania Gisela Contreras López, de quien recordó que en alguna época de sus carreras profesionales coincidieron como colaboradores en la secretaría General de Gobierno y subrayó que, por su dedicación al ejercicio del derecho está a la altura de los nuevos retos que tiene el Poder Judicial en su compromiso con la sociedad, porque fue la que acudió a las urnas y decidió a los nuevos juzgadores.

El Magistrado saliente, hizo ver que desde el primero de septiembre comenzó el ejercicio d la entrega recepción del Poder Judicial y comentó que tanto él como la generalidad de las personas que dejarán los cargos, estarán a disposición de los nuevos funcionarios para colaborar en caso de ser necesario.

En la ceremonia de honores a la Bandera, el Gobernador Villarreal Anaya, estuvo muy atento a cada frase del residente del Tribunal Superior de Justicia, incluso, fue inició los aplausos al término de la intervención, de ahí que, al hacer uso de la palabra el titular del Poder Ejecutivo de la entidad, hizo hincapié en que, ya los tres poderes del Gobierno de Tamaulipas se conforman a partir del voto ciudadano, por tanto, alcanza su transformación.

Luego habló de la construcción de la Ciudad Judicial como la mayor obra de infraestructura en el Poder Judicial y la remodelación de la sede del Tribunal, como una muestra de colaboración entre los poderes.

Luego hizo una reflexión sobre aquello que acontece en la sociedad y que requiere de la intervención de impartición de justicia, pero, cuyas causas subyacentes tienen que ser abordadas desde una perspectiva que propicie corregir comportamientos y evitar que llegue a los juzgados.

Precisó que el 65 por ciento de los asuntos que llegan a las instancias judiciales son de índole civil y de ellas las más se refieren a asuntos familiares, así que deben de ocupar al Estado, al ser conflictos entre los ciudadanos, se debe hacer un gran esfuerzo para reducir esa proporción.

El resto de los casos que llegan a los juzgados de carácter penal, administrativos o de otro tipo, y al ser los más de índole civil, es incluso hasta necesario llamar a la sociedad a ser más participativa y colaborativa y tratar de avanzar y lograr la tranquilidad que la sociedad requiere para estar bien.

Es el momento, comentó el Mandatario de Tamaulipas, aumentar, en este momento que toca vivir, la tolerancia que nos da la educación y el conocimiento del estado de derecho, permitan a los ciudadanos vivir como una sociedad que quiere progresar y trabajar por un futuro mejor.

Además, los Honores a la Bandera del Poder Judicial actual, tuvieron ese buen toque que pone el clima, ya que, fue una mañana de lluvia y, aunque un tanto calurosa, antes de la lluvia, con los equipos de aires fresco y húmedo que fueron instalados alrededor de las sillas bien ordenadas debajo de un gran toldo de última generación, hizo que los asistentes estuvieran cómodos y, como el día comenzó con lluvia, terminó igual solo que, la registrada al anochecer fue muy intensa.