Dialogando

Por: Roberto Olvera Pérez

Claudia insuperable

*Supera Américo a su padre

*Claudia llegó 18 minutos antes de lo esperado

Corría el reloj y marcaba exactamente 13:42 horas de ayer domingo, o sea, 18 minutos antes de lo anunciado llegó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al Polyforum de Ciudad Victoria en un ambiente de júbilo; algo inédito, nunca antes visto en el estado, lo que confirma su interés por transmitir su acuerdo y beneplácito de las obras del gobernador Américo Villarreal Anaya en nuestro estado.

Empezamos por decir que, antes del evento masivo, recorrieron las obras de la Segunda Línea del Acueducto “Guadalupe Victoria”, lo que también presenta ahora un mayor grado de avance y son la muestra de que el nuevo gobierno en menos de un año le está cumpliendo a los tamaulipecos y especialmente a los victorenses. Además tomaron nota los alcaldes, los altos funcionarios y las figuras nombradas batallaron mucho para tomarse la foto. Eran tantas personas y tanto el entusiasmo y la sorpresa, que se lograron las fotografías como muestras de júbilo, en un ambiente positivo que quedará para la historia.

En el texto del discurso podemos encontrar cifras nunca antes visto y ni antes como el número de personas mayores y de jóvenes estudiantes que están recibiendo ya su pensión desde hace muchos meses y cuya cifra rebasa los cientos de millones de pesos en todo Tamaulipas. Jamás se había visto y oído que en su primer año se pudieran dar estos resultados en voz de la propia mandataria nacional se logró escuchar: Que a ella le había tocado ver los resultados del padre del gobernador en sus tiempos, pero que ahora comprobamos para bien de Tamaulipas que su hijo, Américo Villarreal ya lo rebasó.

Asimismo reiteró el reconocimiento público al trabajo realizado por el gobernador Américo Villarreal y destacó que su gobierno seguirá apoyando de manera incondicional a las mujeres de todo el país, señalando los apoyos federales que se han aterrizado en Tamaulipas. También constató los avances de la 4T en la entidad.

Por lo que vale la pena entender esto para aquellos que todavía su mente puesta en los fraudes cometidos por el sexenio pasado (panista); todo eso como lo afirmó la presidenta ya fue ampliamente superado.

No hay antecedente alguno en Tamaulipas de un informe de gobierno de un mandatario federal en el territorio del estado y apenas en su primer año de labores tan completo, productivo y admirable. Enhorabuena para Tamaulipas.

NOTAS CORTAS

1.- Por cierto, en el evento de este domingo en el Polyforum Victoria, vimos muy contentos a alcaldes y alcaldesas de todo el estado, así como funcionarios estatales del equipo americanista que hicieron hasta lo imposible por tomarse la foto del recuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum, como Carmen Lilia Canturosas de Nuevo Laredo, Lalo Gattás Báez de Victoria, Maricela Rodríguez González de Bustamante, Sindy Paoleth Monita de Palmillas, Rene Lara Cisneros de Tula, Lorenzo Morales Amaro de Güemez, Manuel Báez Martínez de Jaumave, Beto Hinojosa de Casas, Nataly Díaz García de Díaz Ordaz, Armando Martínez, de Altamira, entre otros más.

También vimos a Silvia Casas González, Secretaria de Bienestar Social, Jesús Lavín Verástegui de Finanzas, Miguel Ángel Valdez García de Educación, Vicente Joel Hernández Navarro de Salud, Héctor Villegas González de la General de Gobierno; los subsecretarios Tomas Gloria Requena, Samuel Badillo Amador, Hugo Fonseca Reyes, de la General de Gobierno, de Bienestar Social y de Educación, respectivamente, entre otros más.

De igual manera distinguimos al Dr. Ricardo Gerardo Guerrero Morales y a Francisco Cuellar Cardona, Jefe de la Oficina del Gobernador y Coordinador de Comunicación Social del Gobernó del estado, respectivamente. Los mismos que constataron los avances de la 4T en Tamaulipas y vienen respaldando el buen trabajo del número 1 del estado, AVA y por ende de la mandataria nacional.

2.- Que también y en domingo, pero a más temprana hora hubo eco previo a la visita de la presidenta allá en Coahuila, así nos reportaron que ya estaban listos y puestos a presenciar el primer informe de la presidentA en Saltillo, la Senadora de la Republica, Cecilia Guadiana y el Delegado Federal de Bienestar en ese estado del noreste, Américo Villarreal Santiago. Qué bueno, dos cartas visibles que no hay que perder vista para lo que viene.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.