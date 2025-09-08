Descarta Salud despido de personal y garantiza atención de calidad al paciente

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Septiembre 08 de 2025.- El Secretario de Salud, Vicente Joel Hernández Navarro, descartó despidos de personal a raíz de los cambios que se proponen en el organigrama de esta dependencia ya que por el contrario, de lo que se trata es eficientizar el gasto público; la atención, servicio y coordinación médica entre las instituciones en beneficio de los tamaulipecos.

Hernández Navarro precisó que a raíz de las nuevas políticas del sistema de salud, se realizan algunos ajustes en cargos y responsabilidades en donde incluso se establece que la dependencia a su cargo se vuelve rectora de todo el sector.

“Como parte de los cambios que se han presentado y que desde hace más de un año la atención médica es coordinada por el IMSS-Bienestar, se han presentado solamente cambios en la estructura y lo que antes eran subsecretarías desparecen y pasan a ser direcciones; y algunas como la de Atención Médica se fusiona con otros programas, pero en ningún momento está considerado el despido de personal”; explicó.

Dijo que al disminuir direcciones, hay un ahorro considerable en el presupuesto de hasta un 30 por ciento y el objetivo principal es trabajar de manera conjunta para el bienestar de la población, y que las urgencias sean atendidos en cualquier institución sin importar la derechohabiencia del paciente.

“Esto demuestra el impacto que tenemos en la fusión de la rectoría y del intercambio de los servicios. Y en esta administración del gobernador Américo Villarreal Anaya, se han otorgado más de 2 mil plazas y están pendientes las plazas administrativas”, destacó.

En entrevista, previa a los honores a la bandera, el titular de salud también informó que se encuentra activa la Semana Nacional de Salud Pública, misma que concluye el próximo 13 de septiembre y en donde se trabaja de manera intensiva para hacer llegar todos los servicios a la población, al tiempo que exhortó a la comunidad para que acudan a la unidad de servicios más cercana.

En lo que se refiere al dengue en la entidad, el titular de salud destacó que se trabaja intensivamente en el municipio de Matamoros que presenta un incremento de casos, por ello, pidió la participación de la población y agradeció la colaboración de los Ayuntamientos en el combate a esta enfermedad, con la aplicación del programa patio limpio y la estrategia tapa, tira y voltea, que permite mantener bajo control este problema de salud.