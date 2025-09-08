Con obras y programas sociales del Gobierno de Tamaulipas, Jaumave se transforma y avanza

-Desarrollo, justicia social y bienestar de las familias, una prioridad en la administración de Américo Villarreal Anaya

Jaumave, Tamaulipas.- Septiembre 08 de 2025.- En el Santuario de la Guacamaya, el secretario de Turismo Benjamín Hernández Rodríguez acudió en representación del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya al primer informe de labores del presidente municipal de Jaumave, Manuel Báez Martínez, donde destacó las obras y apoyos que se han destinado a este municipio.

En el acto protocolario que tuvo lugar en el Teatro del Pueblo de este municipio y ante los diversos sectores de la sociedad, Hernández Rodríguez se refirió al trabajo coordinado entre estado y municipio con obras y programas sociales sin precedentes.

Indicó que de octubre de 2022 a agosto de 2025, se han invertido 68.6 millones de pesos en obra pública, en beneficio de las comunidades y su infraestructura, así como 81.9 millones de pesos en programas sociales, que incluyen becas, despensas, apoyos rurales, asistencia social, uniformes, útiles y mobiliario escolar.

Hernández Rodríguez, expresó que en conjunto, esta suma asciende a 150.5 millones de pesos destinados a Jaumave, lo que refleja el compromiso del gobernador Américo Villarreal Anaya con el desarrollo, la justicia social y el bienestar de las familias de este municipio.

Además, de su interés para la creación de nuevos productos turísticos, la promoción de su riqueza natural y cultural, impulsando el turismo comunitario y participando en la organización de eventos para incrementar la afluencia de turistas y visitantes.

Por su parte, el Presidente Municipal de Jaumave, Manuel Báez Martínez destacó que “con trabajo, compromiso y voluntad seguiremos transformando Jaumave”.