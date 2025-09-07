Reconoce rector de la UAT el apoyo de Claudia Sheinbaum a Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tam.- 7 de septiembre de 2025.- El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, expresó su reconocimiento a la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo por el ejercicio nacional de rendición de cuentas de su primer informe de gobierno, y por el anuncio de las importantes obras que tiene planeadas para apoyar el desarrollo y la transformación de Tamaulipas.

Luego de acudir al acto que encabezó la doctora Sheinbaum Pardo con el gobernador Américo Villarreal Anaya en el Polyforum de Ciudad Victoria, el rector Dámaso Anaya destacó que ha sido muy positivo el trabajo de la presidenta, sobre todo porque los programas de bienestar tienen un impacto directo en las familias.

“Es muy positivo todo el apoyo de Bienestar que está dando la presidenta Sheinbaum, y eso nos inspira, porque vamos a tener jóvenes que van a estar en mejores condiciones económicas para continuar sus estudios, entonces, cualquier apoyo que dé directamente a las familias nos va a beneficiar a todos los tamaulipecos”, dijo el rector.

Dámaso Anaya subrayó que este ha sido un acto trascendente por los importantes anuncios que ha dado la mandataria nacional referente a las obras que se plantean para el desarrollo regional y para que siga avanzando la transformación con grandes beneficios para