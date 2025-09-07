Por: Raúl Terrazas Barraza

Tamaulipas siempre en la mira presidencial

En la visita de la presidenta, Doctorea Claudia Sheinbaum Pardo a Tamaulipas para la extensión de su Primer Informe de Gobierno, consecuencia de la estrategia de acudir a todas las entidades de México a hablar de los resultados de los 11 meses que lleva su administración, quedó claro que la parte política está a salvo ante el claro concepto que tiene la titular del Poder Ejecutivo Federal sobre el desempeño el gobernador, Doctor Américo Villarreal Anaya.

Antes de que, en el Polyforum del Parque Bicentenario hiciera uso de la palabra la Presidenta de la República, participó el Mandatario estatal para dar la bienvenida a ella y a las Secretarias de su gabinete que le acompañaron, Rosa Icela Rodríguez Velázquez de Gobernación, Ariadna Montiel Reyes de Bienestar, Edna Elena Vega Rangel de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano y Leticia Ramírez Amaya coordinadora General de Asuntos Gubernamentales, así como, Carlos Torres Rosas, de los programas Federales para el bienestar y Efraín Morales López Director General de CONAGUA

Villarreal Anaya agradeció el respaldo sin límites que ha otorgado a las y los tamaulipecos la presidenta Sheinbaum Pardo porque generan bienestar y prosperidad, aunque, fue más allá, subrayó que ha realizado un trabajo extraordinario a favor de la patria en los once meses que lleva al frente de la administración y ponderó la decisión que tomó de ir a las 32 entidades del país para llevar, de manera inédita, la información de logros que contiene el documento del Primer Informe entregado al Congreso de la Unión el primero de septiembre como lo señala la Legislación.

Respecto a Tamaulipas, el Gobernador hizo ver la trascendencia en la reducción de la pobreza extrema y la determinación del gobierno para erradicarla pronto, el avance innegable de la transformación sobre la base del humanismo mexicano cuyo fin es otorgar a la población mejores niveles de bienestar.

En su intervención, la presidenta Sheinbaum Pardo, dijo que mantendrá todo el apoyo necesario para consolidar la transformación del estado y destacó la entrega, consistencia, convicción y amor con que el Gobernador lleva a cabo su trabajo y es en esta parte, donde aquello que se refiere a política queda a salvo, desde el momento que la buena calificación en el ejercicio del gobierno, equivale a confianza para dar continuidad a los proyectos electorales del movimiento social que está al frente de las instituciones del país.

Puede decirse sin temor a equivocaciones que, el capital político del mandatario ha crecido en esta parte de la administración federal y, como en alguna ocasión lo dijera el Maestro Pintor, Alejandro Rosales Lugo, amistad que no se refleja en la nómina, no es amistad, de esa misma forma, capital político que no se refleja en presupuesto para obras no es capital que sirva, sin embargo, en el caso de Tamaulipas si se refleja y mucho más de aquello que se esperaba, porque la lista de acciones apalancadas con recursos federales expuesta por la presidenta de la República fue muy larga.

Al concluir este domingo, la presidenta de México habría recorrido las primeras nueve entidades, Guanajuato, Aguascalientes, Zacatecas, Durango, Sonora, Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas y Veracruz, a ciudad Victoria llegó procedente de Saltillo y al terminar el evento del Polyforum victorense enfiló junto con su comitiva a Xalapa. Indicó que el próximo fin de semana hará un recorrido por la misma cantidad de entidades, por tanto, la extensión de su informe a los Estados concluirá el 28 de septiembre próximo.

De los compromisos de su administración con Tamaulipas se concretan con el otorgamiento de recurso federales, enumeró la terminación de las instalaciones de la Agencia Nacional de Aduanas, las obras para la entrada en operación del Puerto del Norte, la carretera Valles-Tampico, la tecnificación de los Distritos de Riego del Norte de la entidad, la conclusión del Hospital de Madero, la rehabilitación del Hospital de Altamira, la segunda línea del Acueducto de Ciudad Victoria.

Al referirse a esta última, Sheinbaum Pardo, recordó que la primera línea la hizo el ingeniero Américo Villarreal Guerra cuando fue Gobernador y destacó que fue un buen Gobernador, pero, comentó que su hijo el Doctor Villarreal Anaya también es buen gobernador.

Respecto a los números relativos a los programas sociales aterrizados en la entidad, fueron muy halagadores y sin llegar a detalles, quizá pueda hablarse de que, cada bimestre se beneficia con más de cuatro mil millones de pesos a unas 600 mil personas, en el entendido de que, solo de los apoyos para adultos de más de 65 años, se entregan cada dos meses cerca de dos mil 500 millones de pesos.

El Polyforum del Parque Bicentenario estuvo repleto de personas que vinieron de todos los municipios de la entidad, incluso, hubo muchos cientos que se quedaron afuera del inmueble, porque los encargados de las puertas de entrada, cerraron el acceso desde muy temprano con cualquier tipo de justificación, aunque una de las más risibles fue la que dio uno de los funcionarios controladores del vallerío, al decir que, no era un evento cualquiera, porque no se trataba de una reunión de colonia, sino que, estaba allí la presidenta de México y que, porque se llenó ya nadie podría tener acceso.

El asunto es que, faltaba como una Hora y media para que llegase la presidenta de la República llegara y ya los guardias de las entradas daban un paupérrimo espectáculo, al impedir que muchos entraran y según su miopía política solo dejaban entrar a los que demostraban ser picudos. El asunto es que este desagradable momento no hubiera pesado tanto si el Informe de la Presidenta hubiese sido en noviembre o diciembre, porque el calorón estaba sofocante este domingo.

Al final, la visita de la doctor Sheinbaum Pardo, cumplió con las expectativas y ella se fue contenta por el gran apoyo que le hicieron patente las y los tamaulipecos que fueron invitados al Polyforum Victoria.