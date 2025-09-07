Dialogando

Por: Roberto Olvera Pérez

Duro golpe al “Huachicol”, Caen Servidores Públicos y Directivos y van por mas

El tráfico de combustible ilegal (Huachicol) va en serio en México y es un compromiso bilateral que ha escalado posiciones en la lucha de emergencia. Tan es así que en operaciones coordinadas, encabezadas por la Secretaría de Marina (Semar), y con el apoyo de la Fiscalía General de la República (FGR) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) llevaron a cabo diversas órdenes de aprehensión en contra de personas relacionadas con el mercado ilícito de combustibles conocido como huachicol, entre ellos empresarios y servidores públicos; mediante un impresionante operativo de seguridad.

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que, como resultado de trabajos de investigación tras el aseguramiento de 10 millones de litros de hidrocarburo en Tampico, Tamaulipas, detuvieron a directivos de empresas y algunos servidores públicos, quienes contaban con orden de aprehensión.

“El proceso de investigación sigue en curso y seguiremos trabajando para detener a todos los involucrados en este delito como parte de la estrategia contra la corrupción y la impunidad”, señaló Harfuch.

Lo anterior sucedió precisamente previo a la visita presidencial de la Dra. Claudia Sheinbaum a Tamaulipas y esta fue la buena acción de su gobierno como un trofeo y que nadie está por encima de la ley.

¡Humanismo sin debilidad!

Tamaulipas no se queda atrás, y para aquellos que pensaban que el gobierno de Américo Villarreal Anaya no iba a actuar en contra de personajes del sexenio pasado (panista), que saquearon las arcas de Tamaulipas, sin duda que se llevaron una gran sorpresa, porque la política humanista es a favor del pueblo, de las clases populares, no de ‘ladronzuelos’ que aprovechando sus puestos robaron lo que quisieron bajo el manto protector del “Chompa de Res” de Francisco García Cabeza de Vaca, radicado hoy en el vecino país del norte, Estados Unidos y no crea usted, pero deben estar preocupados porque su impunidad pronto va a llegar y tienen que caer.

Por lo pronto, aquí en Tamaulipas, la fiscalía ya tiene un sin número de carpetas de investigación y seguramente en los próximos días o meses habrá de incrementarse.

Y es que los tamaulipecos estamos cansados de los atracos de los panistas, quienes en su momento se sintieron Intocables y casi seguros de que los ‘vientos del cambio’ iban a continuar con aquel hombre de Xicoténcatl; pero por fortuna el voto popular no los dejó seguir robando al erario público. Al tiempo.

NOTAS CORTAS

1.- El Director de Seguridad Publica, Tránsito y Vialidad de Ciudad Victoria, Javier Córdova González, informó sobre los operativos que casi son permanentes para prevenir accidentes relacionados con el consumo de alcohol; por eso se intensifican los controles en puntos fijos e itinerantes.

En entrevista para el que esto escribe, señaló que las sanciones por conducir en estado de ebriedad incluye retiro del vehículo como garantía y las multas, informó son de 5 mil 800 para la presidencia y 5 mil de la grúa, y en caso de reincidencia es el doble la multa, por lo que obténgase a tomar manejando y si lo hace, hágalo en casa o simplemente no tome. Todo esto se hace por el bien de todos, agregó.

Subrayó que no se arresta a los conductores, pero deben tener sus documentos en regla para recuperar el vehículo.

2.- Para cuando usted este leyendo estas líneas, seguramente ya el alcalde morenista de Jaumave, el atento Ing. Manuel Báez Martínez, ya rindió su primer informe de gobierno ante sus representados e invitados especiales, enumerando los logros y acciones realizadas durante su primer año de gestión. Señalando que Jaumave es uno de los municipios que más destaca de esta región del altiplano tamaulipeco. Lo expuesto por el alcalde son hechos y realidades para transformar el municipio.

3.- Muy cierto lo que dice Carmen Lilia Canturosas Villarreal que, hoy Nuevo Laredo es más grande que nunca, y eso no ha sido el trabajo de una sola persona. Lo hemos logrado todos los neolaredenses que día a día, le ponen el corazón a esta ciudad. Qué bueno.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.