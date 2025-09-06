Fortalece la UAT el desarrollo de proyectos para el sector energético

Ciudad Victoria, Tam.- 6 de septiembre de 2025.- En el marco del Encuentro Nacional Biocombustibles y sus Mezclas 2025, que se realizó en el Campus Tampico de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), el rector Dámaso Anaya Alvarado firmó un convenio de colaboración con la directora general del Instituto Mexicano del Petróleo, Elizabeth Mar Juárez, el cual permitirá a estudiantes y profesores colaborar en proyectos de innovación en materia energética.

En su mensaje, el rector expresó que la firma de estos acuerdos tiene como propósito, principalmente, buscar mejores oportunidades para los estudiantes, dotándolos de experiencias que puedan contribuir con su desarrollo profesional.

Asimismo, subrayó que la UAT trabaja desde la academia, la ciencia y la tecnología para ser un referente en el crecimiento económico y social de las diferentes regiones del estado.

Durante la ceremonia, Dámaso Anaya destacó también la participación del secretario de Desarrollo Energético de Tamaulipas, Walter Julián Ángel Jiménez, quien firmó como testigo de honor el convenio, señalando que la colaboración institucional es fundamental en la búsqueda de consolidar una plataforma sólida para la integración de los biocombustibles en el sistema energético nacional.

Por su parte, la directora general del Instituto Mexicano del Petróleo, Elizabeth Mar Juárez, refirió que el convenio firmado con la UAT permitirá ofrecer a sus estudiantes y docentes la oportunidad de integrarse a proyectos de gran impacto, luego de puntualizar que se plantea en el país una línea muy amplia de trabajo en materia de biocombustibles y energía.