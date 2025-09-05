Suman esfuerzos Salud, Coepris y propietarios de clínicas privadas

-Para garantizar el cumplimiento de la normatividad de operación y seguridad del paciente

Reynosa, Tamaulipas.- Septiembre 05 de 2025.- Para garantizar una atención segura y dar cumplimiento a la normatividad de operación, la Comisión Estatal contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS) llevó a cabo una reunión de trabajo con propietarios de clínicas privadas de este municipio, en donde se pretende otorgar un servicio con calidad a los pacientes.

El secretario de Salud, Vicente Joel Hernández Navarro, dijo que uno de los objetivos de este tipo de reuniones de manera conjunta, es presentar y socializar un plan de regulación y control sanitario en clínicas y hospitales privados de Reynosa.

Resalto que a través de una estrategia de control y regulación sanitaria focalizada que inició en esta ciudad fronteriza, se pretende fortalecer la supervisión sanitaria de manera coordinada con los responsables de las clínicas y con la intervención de COFEPRIS, la Secretaría de Salud y asociaciones médicas.

Además se intensificaron las actividades de verificación, actualización de padrón de establecimientos y dictámenes correctivos, la implementación de bases de datos y aplicaciones digitales que permitan a usuarios nacionales y extranjeros conocer la legalidad y seguridad de los servicios médicos, así como el consentimiento informado bilingüe (inglés-español) para pacientes extranjeros, basado en buenas prácticas internacionales.

Con estas acciones coordinadas y la suma de esfuerzos, se consolida el proyecto de Turismo Médico en Tamaulipas, bajo un esquema seguro y regulado, con transparencia gubernamental y corresponsabilidad médica.