Participa SEBIEN en lucha contra el dengue

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Septiembre 05 de 2025.- Personal del programa Gestores del Bienestar lleva a cabo diversas acciones de prevención y combate al dengue en el municipio de Tampico, donde más de 20 colonias han sido intervenidas para proteger a la población de esta y otras enfermedades transmitidas por el mosco Aedes aegypti, informó Silvia Casas González, Secretaría de Bienestar Social de Tamaulipas.

Dijo que desde que se implementó esta estrategia se han realizado 33 acciones que van desde la aplicación de larvicida, la eliminación del mosco transmisor y la promoción entre la población de acciones de limpieza y descacharrización de patios, azoteas y solares, para una colaboración conjunta a favor de la salud de todas y de todos.

También se lleva a cabo el rociado de larvicida intradomiciliario en viviendas donde se notifican casos probables de dengue, para evitar la propagación de la enfermedad en esa zona, mediante la intervención directa del personal de la Secretaría de Salud, explicó.

“El plan en que participan los gestores sociales del Bienestar, incluye el uso de larvicidas e insecticidas intradomiciliarios de larga duración para eliminar las larvas y mosquitos adultos.

Además, se realizan nebulizaciones en zonas estratégicas para reducir la población de mosquitos”, explicó.

Casas González mencionó que de acuerdo a la política humanista y colaborativa del gobernador Américo Villarreal Anaya, los Gestores del Bienestar participan en programas diseñados para apoyar y atender las necesidades de las personas que se encuentran en condición de pobreza, con el propósito de contribuir al mejoramiento de su entorno y de su calidad de vida.