Participa Comisión Estatal de Atención a Víctimas en jornada de toma de muestras genéticas en Monterrey, en apoyo a familias de personas no localizadas

Monterrey, Nuevo León.- Septiembre 05 de 2025.- En el marco de los esfuerzos interinstitucionales por atender la crisis de desapariciones en el país, la Comisión Estatal de Atención a Víctimas de Tamaulipas (CEAV), encabezada por Lorena Perales Salinas, participó activamente en una jornada de toma de muestras sanguíneas llevada a cabo los días 4 y 5 de septiembre en Monterrey, Nuevo León.

Durante ambas jornadas, se acompañó a víctimas y familiares, ofreciendo atención integral y especializada, en estrecha colaboración con autoridades locales y federales.

Los servicios proporcionados incluyeron: Orientación y asesoría jurídica y psicosocial a familiares de personas no localizadas; seguimiento individualizado a casos ya registrados ante las autoridades y toma de muestras biológicas para la creación o actualización de perfiles genéticos, los cuales serán cotejados con bases de datos forenses nacionales.

Estas actividades forman parte de una estrategia más amplia orientada a facilitar el acceso a la verdad y la justicia para las víctimas, así como a mejorar los procesos de identificación humana mediante herramientas científicas y la colaboración interinstitucional.

Perales Salinas, subrayó la importancia de fortalecer la cooperación entre estados y niveles de gobierno para garantizar el acceso efectivo a los derechos de las víctimas.

“Nuestra presencia aquí responde a la urgencia de brindar respuestas reales a las familias. Cada muestra tomada es una esperanza que se renueva, y cada encuentro con las familias es un recordatorio de que no están solas. Bajo el liderazgo del gobernador Américo Villarreal Anaya, continuaremos fortaleciendo las acciones que garanticen verdad, justicia y reparación”, expresó.

Perales Salinas también destacó que estas jornadas no sólo son una herramienta técnica, sino también un acto de empatía y responsabilidad institucional frente a una de las problemáticas más dolorosas del país.