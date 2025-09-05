Impulsa DIF Tamaulipas proyectos ecológicos para elevar el bienestar en comunidades rurales

Llera, Tamaulipas.- Septiembre 05 de 2025.- Para favorecer un entorno saludable y seguro en las comunidades rurales del estado, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tamaulipas, presidido por la doctora María de Villarreal, llevó a cabo la instalación de 30 baños secos ecológicos en el ejido San Pedro de la Colina, en el municipio de Llera de Canales, beneficiando a 80 personas pertenecientes a 30 familias de esa localidad.

La entrega e instalación de estos baños forman parte del programa Salud y Bienestar Comunitario del DIF Estatal. Su implementación contribuye a mejorar la calidad de vida de las familias, a la par de fomentar el cuidado del medio ambiente y fortalecer las condiciones de salud en las comunidades.

Este proyecto representa una alternativa sostenible que responde a las necesidades de las zonas rurales, al tiempo que fortalece la salud pública desde lo más elemental. Además, mejora las condiciones del entorno natural y fomenta la participación activa de las y los pobladores, quienes colaboraron con mano de obra en su realización.

A la fecha, el Sistema DIF Tamaulipas ha instalado 233 baños secos ecológicos en diversas comunidades rurales del estado, los cuales se suman a otras acciones impulsadas por los Mensajeros de Paz, como la instalación de sistemas fotovoltaicos con celdas solares y estufas ecológicas.

Estas iniciativas han contribuido a proteger el medio ambiente y a brindar a las familias de los municipios beneficiados una forma de vida más sana y feliz.