Familia UAT entrega donativo en apoyo a la salud de la pequeña Natalia

Ciudad Victoria, Tam.- 5 de septiembre de 2025.- En un emotivo acto que refleja el compromiso social de la Universidad Autónoma de Tamaulipas con la inclusión y el bienestar de las familias universitarias, el rector Dámaso Anaya Alvarado y su esposa, Lic. Isolda Rendón de Anaya, presidenta de Familia UAT, entregaron un donativo que será destinado a apoyar la salud de la pequeña Natalia Guadalupe Campos Solís, quien, recientemente, concluyó su educación preescolar en el Centro de Desarrollo Infantil (CENDI UAT) en Ciudad Victoria.

El donativo, por un monto de cuarenta y cuatro mil cuatrocientos veintidós pesos con cincuenta centavos, fue recaudado gracias a la solidaridad de la comunidad universitaria y de la sociedad a través de una iniciativa con causa que fue organizada por el Voluntariado de esta casa de estudios, cuyos recursos serán destinados a contribuir con el proceso de dos cirugías de cadera que requiere la pequeña Natalia para mejorar su calidad de vida.

En las oficinas de la rectoría, Dámaso Anaya y su esposa recibieron a Natalia y a sus papás, destacando que este apoyo simboliza el espíritu de unidad y solidaridad que distingue a la UAT, al tiempo que reiteraron el compromiso de la institución con el bienestar de las familias universitarias.

El rector expresó que este donativo representa también un mensaje de esperanza para todas las familias que enfrentan retos extraordinarios, reiterando que la UAT mantiene firme su compromiso de fomentar una educación inclusiva, sensible y de puertas abiertas, que permita a niñas y niños desarrollarse plenamente, independientemente de sus condiciones de vida o de salud.

Natalia, quien fue diagnosticada con parálisis cerebral infantil (PCI), epilepsia y cadera subluxada, culminó recientemente su educación preescolar en el CENDI UAT Victoria, donde, con entusiasmo y constancia, logró importantes avances que hoy son motivo de orgullo para sus padres y para la comunidad educativa que la acompañó en esta etapa.

Durante el encuentro, sus padres, Patricia Solís Vega y César Campos Ramos, trabajadores de la Universidad, expresaron su agradecimiento al rector, a la presidenta de Familia UAT y al Voluntariado Universitario, resaltando que el acompañamiento de la institución ha sido cercano y solidario en cada momento.

Señalaron que la solidaridad demostrada por la institución los hace sentirse orgullosos de pertenecer a la UAT, convencidos de que, con este apoyo, su hija podrá seguir alcanzando nuevas metas.

Tras su egreso del CENDI, Natalia iniciará su formación en educación primaria, etapa en la que contará con la atención y acompañamiento necesarios para continuar su aprendizaje, mientras su familia se prepara para afrontar el proceso de las cirugías que requiere. El gesto impulsado por el rector Dámaso Anaya y la Lic. Isolda Rendón se suma a las acciones institucionales que impulsan la transformación de vidas, y consolidan a la UAT como una institución cercana, incluyente y comprometida con su comunidad.