EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

Pues vaya que la alcaldesa GLYNNIS JIMENEZ VÁZQUEZ se sacó un verdadero diez con la sesión de cabildo que encabezó el pasado miércoles en la explanada de la plaza principal…Reconoció el trabajo y el aporte que realizaron en su momento los ex alcaldes que la han antecedido en tan importante cargo…Asistieron los profesores LEONEL TAVARES DE LA GARZA y JUVENAL MARTINEZ VÁZQUEZ, así como el Lic. GERARDO RAMIREZ ALCALÁ y RAQUEL ALONSO CARMON, además el Lic. GUADALUPE BERNAL BARRETO, NEY TAVARES FLORES, BALDEMAR UGARTE ZUÑIGA, ABEL GÁMEZ CANTU, JUAN GARCIA GALVÁN y ARNOLDO TAVARES DE LA GARZA…Emotivo este momento y es que tenemos que considerar que a nadie en el poder local se le había ocurrido antes el rendir un homenaje en vida a los y las ex alcaldesas quienes cada uno en su momento contribuyeron al desarrollo de Soto la Marina…Con esta emotiva acción, dio GLYNNIS un verdadero golpe político a pesar de ser relativamente nueva dentro de la arena electoral marsoteña…En otro orden de ideas, vino el grupo PEGA PEGA a las festividades del 275 aniversario de Soto la Marina, como las de la Virgen de Nuestra Señora de la Consolación y claro que para los ochenteros fue toda una delicia escucharlos en vivo y de hecho un servidor me pude tomar la clásica foto con el líder de esa agrupación EMILIO REYNA y con el tecladista RUBENS…El Pega Pega como le comenté a EMILIO REYNA a los de mi generación nos marcó con su estilo musical y es que al menos un servidor cuando tengo el espacio y la oportunidad en casa me relajo con pura música del Pega y de otros grupos de esa bella época…Claro que los años le van pasando su factura a EMILIO REYNA pues canta muy poco aunque como jefe de su banda se conserva el ritmo y la esencia de tan maravilloso grupo…En temas del ayuntamiento local, la alcaldesa GLYNNIS JIMENEZ VÁZQUEZ le ha estado dando un entre al tema de las calles y la realidad es que para estas fechas el primer cuadro de la localidad se encuentra irreconocible…Nada que ver a como recibió el pueblo la joven alcaldesa…Ya ahora así podemos traer a nuestras visitas a Soto la Marina, sin temor a que critiquen nuestras calles y nuestros accesos…En otro orden de ideas el Prof. RAUL RAMIREZ MIRELES asumió en días pasados la Delegación de Bienestar Estatal en nuestro municipio…El Prof. RAUL trabajó de lo mejor en la campaña de GLYNNIS por lo que su llegada a este puesto del estado creo que es de lo más merecida…Claro que en este tema de la política, en las más de las ocasiones es de lo más complicado eso de dejar a todos complacidos…Por cierto aprovechando que andaba por acá el Lic. GERARDO RAMIREZ ALCALÁ aprovechó para echarse un buen almuerzo el pasado miércoles por la mañana en el restaurante de LUPITO ARELLANO en donde de igual manera lo aderezó con una humeante taza de café y la amena charla que giró en su mayor parte de cuando le tocó ser alcalde de nuestro municipio posterior al conflicto postelectoral entre RUBEN HINOJOSA CORTINA y GILBERTO RIESTRA quienes jugaron una consulta a la base dentro del entonces poderoso tricolor…El Lic. GERARDO entró de presidente municipal como el tercero en discordia de este complicado proceso electoral…Ya que hablamos del PRI déjeme le comento que el buen amigo JUAN HERRERA MORALES es el nuevo dirigente local de este instituto partidista…Lleva como Secretaria General a la maestra, Silvia Anabel Cepeda Cruz….Vaya que el PRI la tiene difícil rumbo a próximas elecciones…Será difícil que JUAN HERRERA levante este moribundo tricolor al cual casi el cien por ciento de sus hijos han abandonado para emigrar hacia nuevas playas políticas…Pero de igual manera JUAN está demostrando que es leal a sus principios y con ello no le hace daño a nadie…JUAN HERRERA fue Director de Protección Civil en la administración de MIRO GOMEZ en la que un servidor se desempeñó como Director de Comunicación Social…Éxito JUAN…En días pasados pude saludar al Prof. SANTIAGO GUERRA VILLARREAL en esta localidad…Andaba con su señor padre cargando gasolina para su camioneta en una de las gasolineras del grupo AME…Es nativo del Ejido La Chona y trabajó como docente en la primaria del Ejido La Piedra como también en la “Alberto Carrera Torres” de la zona urbana de Soto la Marina, entre otras instituciones educativas…Ya está jubilado desde hace unos años…El 14 de este mes de septiembre se estará llevando a cabo el agarrón electoral interno de los panistas de nuestro municipio…Hasta el momento de redactar esta colaboración se siguen presentando las dos planillas que les mencioné la semana pasada…La que está encabezada por AUDELIO URBINA CONDE y ARELY ACOSTA MENDIOLA y la contraparte que forman JESUS BAÑUELOS y PANCHITA RUIZ…Los primeros por la dirigencia y los segundos por la secretaría general, por cada planilla respectivamente…Pues se reunieron los cronistas de Tamaulipas aquí en esta localidad…Los recibió la presidenta municipal GLYNNIS JIMENEZ VÁZQUEZ, acompañada por el Secretario del Ayuntamiento, SERGIO ANTONIO RUIZ BALANDRANO…Esta reunión que fue la numero 50 por parte de esta asociación se desarrolló precisamente en suelo marinense y en lo personal, me imagino que por relación con los festejos del 275 aniversario de la fundación de Soto la Marina…De los ex alcaldes que recibieron sus reconocimientos por parte de GLYNNIS creo que tanto ARNOLDO TAVARES DE LA GARZA y JUAN GARCIA GALVÁN son de los que menos tiempo han estado al frente de los poderes municipales…ARNOLDO solamente estuvo si acaso una hora en lo que se hacía el protocolo para que asumiera ANGELITA ALFARO y es que comentan que ARNOLDO prefirió seguirse dedicando a su vida comercial y es que de los TAVARES es al que menos le interesó el tema del servicio público…Mientras que JUAN GARCIA no se si entró en lugar del médico ABEL GÁMEZ CANTÚ algún mes o pasadito un poco más en lo que duró la campaña por la reelección que perdió, pero inmediatamente el médico ABEL retomó el cargo para finalizar el mismo su propia administración…Cumplió 71 años de edad el muy apreciado CHON JILOTE el pasado jueves…Lo pude felicitar y entrevistar ese día por la mañana en su negocio de tacos que tiene desde hace unos 50 años frente a los taxis de la plaza principal…CHON es considerado un personaje icónico de nuestro pueblo y es que para adquirir el término de icónico no se requiere para nada que se trate de una persona influyente, poderosa o con dinero…Una persona icónica de una comunidad también es alguien que sea reconocida o identificada por su personalidad fácil o por algunos dichos de su autoría y en fin redundando, que sea de sangre liviana y que fácil conecte con los demás…Ahí en este término embona CHON pero perfectamente…Más de 500 alumnos del nivel de telesecundarias son hasta el momento con los que en ese sistema educativo han iniciado el presente ciclo escolar de acuerdo a lo que da a conocer el supervisor de la zona 13 de Soto la Marina JOSÉ MANUEL TIJERINA CASTILLO…De esta manera dicho sistema de estudios se sigue mostrando con estadísticas en la mano como una opción de lo más importante en el que los padres y madres de familia depositan su confianza para que sus hijos cursen este nivel educativo…También tenemos que comentarles que en telesecundarias de este municipio es una de las áreas educativas en las que menos se presentan conflictos internos…Tenemos años que no sabemos que se presenten cierres de escuelas, protestas de padres de familia o maestros y es que se nota el trabajo pulcro y fino que ahí se lleva a cabo de la mano del eficiente supervisor escolar en franca y clara sintonía y comunión con las diferentes partes como lo son, las sociedad de padres de familia y la parte sindical…Hablando de este tema ojalá que ya cesen los problemas, en la zona 113 de primarias a cargo de ENRIQUE CASTILLO, pues en lo que fue el ciclo anterior se llevó el primer lugar en tomas de escuelas por parte de los padres de familia, los cuales en ocasiones incluso tomaron las oficinas de esa supervisión escolar …Aclarando que en la mayor parte de las ocasiones que se presentaron problemas de falta de docentes no fue culpa de la supervisión pues la Secretaría de Educación de Tamaulipas en no pocas ocasiones ordenó cambios llenos de irregularidades, mismos que generaron en que no pocas escuelas estuvieran meses sin la presencia de un maestro…Me gustó que en la sesión pública de cabildo que se desarrolló en días pasados los ex alcaldes ahí presentes se saludaron de la mejor manera entre todos ellos…Se olvidaron de viejas y añejas rencillas electorales pues tanto los que ejercieron el poder como priistas o como panistas se fundieron entre ellos en abrazos que a la distancia se veían sinceros y alejados de las diferencias que en su momento tuvieron al calor de la pasión o de los intereses políticos…Es cuanto, nos leemos en la próxima si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…