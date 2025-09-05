Estatales

Designa gobernador a Carlos Irán Ramírez como nuevo subsecretario de Egresos en Finanzas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Septiembre 05 de 2025.-  Esta mañana, el Secretario de Finanzas, Jesús Lavín Verástegui, entregó el nombramiento como nuevo subsecretario de Egresos al licenciado Carlos Irán Ramírez González.

El nuevo funcionario sustituye en el cargo al contador público Gustavo Tadeo Rodríguez Tamez.

Norma Angélica Pedraza Melo, secretaria Anticorrupción y de Buen Gobierno, y Ricardo Guerrero, jefe de la Oficina del Gobernador, fueron testigos de la entrega de este nombramiento, el cual forma parte del proceso de reestructuración que impulsa el gobernador Américo Villarreal Anaya para eficientar el trabajo en la administración pública estatal.

