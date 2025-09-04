Toma protesta secretario de Seguridad Pública de Tamaulipas como presidente del COCODI

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Septiembre 04 de 2025.- Al iniciar la tercera sesión ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT), el titular de esta dependencia, Carlos Arturo Pancardo Escudero tomó protesta como presidente.

La sesión fue celebrada en el Centro de Convivencia Familiar (CECOFAM). Entre los temas abordados, se presentó el Reporte Trimestral del Análisis del Desempeño de la Dependencia; el Informe General de los Programas Presupuestarios; los Avances del Plan Institucional de Tecnologías 2025 y el Seguimiento al Informe Trimestral de actividades del Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés.

En cuanto a los procesos prioritarios, se incluyeron programas que fomentan la reinserción social de personas privadas de la libertad (PPLs) en los Centros de Ejecución de Sanciones (CEDES) y Centros Regionales de Ejecución de Medidas para Adolescentes.

En este rubro, se integró también el Sistema para la Recepción de Quejas y Denuncias por código QR de la Dirección de Asuntos Internos; la capacitación social, especialización y tecnología de la Guardia Estatal Cibernética; el control de equipo policial de la Guardia Estatal y el proceso de reclutamiento y de servicio profesional de la Guardia Estatal.