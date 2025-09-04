Jugarán INDE y Congreso del Estado final de la Copa Gobernador Femenil 2025

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Septiembre 04 de 2025.- Los equipos del Instituto del Deporte y el Congreso del Estado de Tamaulipas disputarán la gran final del torneo de futbol femenil Copa Gobernador 2025, luego de conseguir el triunfo en sus respectivos encuentros.

En la primera llave, celebrada en el campo Enrique Borja, el Instituto del Deporte se midió ante Justicieras del Poder Judicial. Aunque el encuentro fue equilibrado en varios lapsos, el cuadro del INDE supo capitalizar sus oportunidades y se llevó la victoria por 2-0, con anotaciones de Susana Pineda y Jennifer Salazar.

Posteriormente, en la misma sede, el Congreso del Estado enfrentó a Poderosas en un duelo parejo que se resolvió en la segunda mitad. Con goles de Esther Camacho y Lucero Treviño, las legisladoras lograron el pase a la final.

El coordinador del certamen, Brandon Valdez, informó que la gran final del torneo en el que participan las y los trabajadores del Gobierno de Tamaulipas, se disputará en el campo Enrique Borja, con fecha y hora por definir.