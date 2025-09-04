Por: Raúl Terrazas Barraza

Conexión UAT-ANAM

Con visión de presente y futuro cuyos destinatarios son los jóvenes universitarios que decidan incursionar en el mundo del comercio exterior fue firmado un convenio de colaboración entre los titulares de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y la Agencia Nacional de Aduanas de México, ANAM, para la formación de recursos humanos y de esa manera lograr que la educación superior sea el soporte en sectores estratégicos de la economía como el movimiento aduanero.

Se reunieron en la Ciudad de México el Rector de la UAT, médico Dámaso Anaya Alvarado y el Director General de ANAM Rafael Marín Mollinedo, para signar el documento que, desde semanas atrás los equipos de ambos, se reunieron para dar forma el convenio, que, dicho sea de paso, se hace en el mejor momento, porque la dependencia del Gobierno de México, abrirá las puertas de su nueva sede en la Ciudad de Nuevo Laredo Tamaulipas.

Desde luego, el Campus de la UAT en aquella localidad tiene ya varias licenciaturas relacionadas con temas de aduanas, sin embargo, a la luz del convenio, podrían definir la apertura de otras requeridas para impulsar tanto las exportaciones como las importaciones, porque son generadoras de negocios que, con un soporte técnico y las herramientas profesionales necesarias, distinguirá a Tamaulipas en el país y el Mundo por los buenos oficios en el comercio exterior.

En la actualidad, la UAT tiene programas de licenciatura afines a la actividad aduanera, entre los que se cuentan licenciatura en negocios internacionales, economía y finanzas, ingeniería de negocios, así cómo, logística y desarrollo sustentable, los cuales se fortalecen con el convenio firmado esta semana, en virtud de que, los estudiantes tendrán la oportunidad de hacer sus prácticas profesionales en el sector aduanero y participar en programas de capacitación.

Visión de presente y futuro, porque, además, la Agencia Nacional de Aduanas de México, llega a la Frontera de Tamaulipas con todo el respaldo del Gobierno de la República, ya que, se trata de un proyecto gigantesco de descentralización administrativa para que funcione en el sitio adecuado, Nuevo Laredo, ya que allí se realiza la mayor parte de las operaciones aduaneras del país.

Tamaulipas es, dijo el Rector de la UAT, motor del comercio internacional, por ello, solo en Nuevo Laredo existen más de 350 Agencias Aduanales, de ahí el reto para la Universidad para preparar profesionistas competitivos para el comercio exterior y el movimiento aduanero en todos sus componentes.

El titular de la ANAM, Marín Mollinedo, hizo ver que la colaboración con la UAT permite una conexión sólida entre la educación superior y la función aduanera, abre oportunidades a los estudiantes y egresados, pero, también sella el compromiso de la Universidad en la transformación de Tamaulipas respecto a la formación de mujeres y hombres que sabrán responder a los retos del comercio exterior, la economía nacional y desde luego a la sociedad.

Los estudiantes de la UAT y los docentes que lleven a cabo prácticas e investigación para mejorar planes educativos y proceso, tendrán el respaldo de ANAM para su formación, está convenido y se cumplirá a juzgar por el alto nivel de entendimiento que hay entre los dos líderes firmantes del convenio, el Rector y el Director de la Agencia.

Por cierto, Anaya Alvarado, está entre los Rectores de Universidades Públicas mejor evaluados según el estudio que llevó a cabo la empresa CE RESEARCH, con una calificación de 63 puntos que le da el quinto sitio, ello debido a la ponderación que tuvo por los encuestados como resultado de su trabajo de resultados todos los días a favor de las y los universitarios.

La percepción de quienes respondieron a la encuesta reflejó confianza de los ciudadanos por su dedicación a abrir todos los espacios necesarios para atender la demanda de ingreso a las carreras que tiene l UAT, la generación de un entorno netamente educativo y desarrollo de la investigación, el deporte y la práctica profesional, sin dejar de lado que las personas distinguieron la determinación del líder universitario para respaldar a los jóvenes con becas y herramientas que permitan mejorar su formación.

Ante el hecho de escalar posiciones en la medición del desempeño de los rectores de las universidades públicas del país, Anaya Alvarado dijo que es el trabajo conjunto de la comunidad universitaria y que estar dentro de los primeros cinco. Lugares de los mejor evaluados, le da fortaleza para mantener y mejorar su nivel de trabajo, al frente de la Máxima Casa de Estudios.

Los otros

Ya se confirmó que la presidenta de la República, Doctora Claudia Sheinbaum Pardo estará este domingo en Ciudad Victoria para hablar de los resultados de su primer año de gobierno y anunciar programas y obras que serán apalancados con recursos presupuestales para mejorar la infraestructura y condiciones de vida de la población.

El gobernador de la entidad, Doctor Américo Villarreal Anaya, hizo el anuncio de la visita para una reunión que se llevará a cabo en el Polyforum Rodolfo Torre Cantú del Parque Bicentenario después del mediodía, a las dos de la tarde para ser exactos.

Sheinbaum Pardo llega procedente del vecino estado de Nuevo León, porque estará con el mismo propósito el sábado, de acuerdo al anuncio que hiciera el gobernador Samuel García Sepúlveda sobre la reunión programada con la titular del Poder Ejecutivo Federal.

Respecto a Tamaulipas, el Doctor Villarreal Anaya, indicó que ya se llevan a cabo los preparativos para la reunión con la presidenta, misma que calificó de inédita, por ser la primera vez que, quien lleva las riendas del país recorre las entidades federativas para compartir el contenido de su Informe de Gobierno.

La Doctora Sheinbaum Pardo será recibida aprecio y reconocimiento por su solidaridad con Tamaulipas y el apoyo otorgado a su población con sus programas de bienestar, obras y proyectos estratégicos para el desarrollo, pero, sobre todo, su disposición de actuar a favor de las y los tamaulipecos.