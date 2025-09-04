Fortalece STPS emprendimiento local en Tula

-Participa en el 1er Foro Tula “Emprender desde la localidad. Mujeres artesanas”

Tula, Tamaulipas.- Septiembre 04 de 2025.- La Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Tamaulipas (STPS), encabezada por su titular, Luis Gerardo Illoldi Reyes, participó en el 1er Foro Tula “Emprender desde la localidad. Mujeres artesanas”, como parte de las acciones de impulso al desarrollo económico y social incluidas en la Agenda 2030 Tamaulipas.

La STPS destacó la importancia de generar condiciones para que las mujeres artesanas fortalezcan sus proyectos productivos, reconociendo su papel como motor de la economía local y como ejemplo de organización comunitaria.

En el foro también participaron la secretaria de Economía, Ninfa Cantú Deándar; la secretaria de Bienestar Social, Silvia Lucero Casas González; el alcalde de Tula, René Lara Cisneros, y la presidenta del DIF municipal, Macarena Inurrigarro Garza, sumando esfuerzos para respaldar el talento local y promover un entorno favorable al emprendimiento.

Este encuentro refleja la visión de la administración estatal que encabeza el gobernador Américo Villarreal Anaya, bajo un modelo de gobierno humanista y de transformación, donde se prioriza el bienestar de las personas, la inclusión social y la construcción de oportunidades para las familias tamaulipecas.

Illoldi Reyes indicó que con iniciativas como este foro, se avanza en la consolidación de una política pública integral que impulsa el desarrollo sostenible, fomenta la igualdad de género y fortalece la competitividad en las comunidades de Tamaulipas.