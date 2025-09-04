Dialogando

Por Roberto Olvera Pérez

Claudia Sheinbaum de gira nacional

De acuerdo a la agenda presidencial y a la “mañanera del pueblo” del pasado 2 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, dijo que visitará tres estados en un día para presentar un informe especifico de cada entidad en conjunto con gobernadores, detallando los programas y futuros proyectos para la población local.

En un recorrido que hará por los 32 estados en tres semanas y media, y arrancará a partir de este viernes 5 de septiembre.

Este ejercicio representa un esfuerzo inédito y acercar la rendición de cuentas directamente a la ciudadanía, lo que la hace y se nota otro estilo de gobernar. Más transparente y directo al pueblo y como dice muy bien: “Por el bien de todos, primero los pobres”.

Sheinbaum destacó que con esta estrategia busca reforzar la transparencia en su gestión, fortalecer el compromiso social y mostrar al pueblo el impacto real de su gobierno en cada región.

Total que entre los estados contemplados por recorrer el país este fin de semana están contemplados Aguascalientes, Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, entre otros, donde de acuerdo a sus necesidades y demandas será el tema a detallar dentro de su Primer Informe de Gobierno.

Mas especifico, este domingo 7 de septiembre la Presidenta de la Republica visitará Ciudad Victoria, como parte de su gira informativa sobre su Primer Informe de Gobierno. La cita es a las 2 de la tarde en el Polyforum Victoria.

Sin duda alguna, su presencia en Tamaulipas dejará muchas lecturas positivas, que surgen de la coordinación integral entre federación y estado.

Eso sí, seguramente además del gobernador como anfitrión del gran evento, estarán en primera fila todo el flamante cuerpo colegiado del Supremo Tribunal de Justicia en Tamaulipas; al frente su presidenta, la talentosa abogada comprometida con la justicia y la equidad, Tania Gisela Contreras López, quien seguramente será ovacionada por todos los presentes ya que hace historia al convertirse en la primera mujer electa por el voto mayoritario de la ciudadanía y desde tribuna la presidenta la nombrará y la respaldará, sobre todo porque es mujer y es la era de las mujeres en México.

NOTAS CORTAS

1.- No hay duda, Américo Villarreal Anaya inicio el mes de septiembre con el pie derecho. Podemos afirmar también que es un buen arranque de este mes patrio y lo vimos como la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en su Primer Informe de Gobierno como apapachó a Tamaulipas en apoyos a muchos rubros; Además Villarreal Anaya, ha logrado hacer amarres con el gobierno federal en beneficio de las y los tamaulipecos, sino que además se consolida como uno de los mandatarios con mayor aceptación popular y eso es en gran medida por sus políticas de seguridad, cercanía con la gente y resultados positivos.

2.- Por cierto, la clase política tamaulipeca (Morenista), viajaran este domingo a la capital tamaulipeca para estar presente en el acto de la presidenta Claudia Sheinbaum, y que se llevara a cabo a eso de las 2 de la tarde en el Polyforum Victoria. Pendientes.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.