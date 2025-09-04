Asiste Secretario de Desarrollo Rural al informe de la Presidenta de Antiguo Morelos   

Antiguo Morelos, Tamaulipas.- Septiembre 04 de 2025 .- En representación del gobernador Américo Villarreal Anaya, el secretario de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, Antonio Varela Flores, asistió al primer informe de labores de la presidenta municipal de Antiguo Morelos, Evangelina Ávila Cabriales, en un acto solemne del Ayuntamiento.

Durante su intervención, el secretario destacó la importancia de este informe, realizado en cumplimiento con lo establecido en el artículo 49, fracciones 13 y 39 del Código Municipal vigente, que da cuenta del estado que guarda la administración pública local a un año de haber iniciado su gestión.

“Es un honor acudir a este acto en representación del gobernador Américo Villarreal Anaya, quien envía su reconocimiento y felicitación a la presidenta municipal Evangelina Ávila Cabriales y a su equipo por el esfuerzo y compromiso demostrado en favor del bienestar y la prosperidad de Antiguo Morelos durante este primer año de gobierno”, expresó Antonio Varela Flores.

Asimismo, destacó que el trabajo del Gobierno de la República, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se refleja en la transformación positiva que vive el municipio y todo el estado de Tamaulipas.

Destacó que la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura ha brindado diversos apoyos al municipio de Antiguo Morelos, beneficiando a ganaderos, apicultores y agricultores de la región. A través de sus programas, se entregaron sementales, paquetes tecnológicos pecuarios y se ofrecieron servicios de capacitación. En el área agrícola, dentro del componente “Semillas de calidad”, se distribuyó semilla para siembra de frijol, maíz y cacahuate.

También se atendió una solicitud de 400 litros de diésel mediante el programa de Atención a contingencias en el sector rural.

“Además, como parte del programa de Desarrollo Forestal Sustentable, se entregaron 400 plantas provenientes de nuestros viveros” dijo al tiempo de señalar que estos apoyos han beneficiado a un total de 1,869 productores, con una inversión de un millón 286 mil pesos.