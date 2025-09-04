Adolescentes en externamiento elaboran y donan sillas a infancias en condición de migración

-Además de poner en práctica sus conocimientos en carpintería, se fomenta el humanismo al donar las sillas a la Casa del Migrante ‘’Senda de Vida’’.

Reynosa, Tamaulipas.- Septiembre 04 de 2025.- Como una forma de emplear los conocimientos adquiridos en el Taller de Carpintería impartido en el Centro Regional de Ejecución de Medidas para Adolescentes en el municipio de Reynosa, y a la vez, fomentar el humanismo como factor para prevenir la reincidencia delictiva, menores de edad en externamiento elaboraron y donaron 80 sillas de madera a la Casa del Migrante ‘’Senda de Vida’’.

Estas sillas están destinadas a las infancias en condición de migración que se albergan en este sitio con sus familias.

De esta manera, la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) brinda a adolescentes en conflicto con la Ley Penal herramientas para el empleo y autoempleo, previniendo la reincidencia delictiva.

Asimismo, a través de la Dirección de Ejecución de Medidas para Adolescentes (DEMA) se trabaja de manera integral con la comunidad para fortalecer las redes de apoyo y disminuir la violencia.