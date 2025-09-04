Estatales

Adolescentes en externamiento elaboran y donan sillas a infancias en condición de migración

32 min ago
1 minuto de lectura

-Además de poner en práctica sus conocimientos en carpintería, se fomenta el humanismo al donar las sillas a la Casa del Migrante ‘’Senda de Vida’’.

Reynosa, Tamaulipas.- Septiembre 04 de 2025.-  Como una forma de emplear los conocimientos adquiridos en el Taller de Carpintería impartido en el Centro Regional de Ejecución de Medidas para Adolescentes en el municipio de Reynosa, y a la vez, fomentar el humanismo como factor para prevenir la reincidencia delictiva, menores de edad en externamiento elaboraron y donaron 80 sillas de madera a la Casa del Migrante ‘’Senda de Vida’’.

Estas sillas están destinadas a las infancias en condición de migración que se albergan en este sitio con sus familias.

De esta manera, la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) brinda a adolescentes en conflicto con la Ley Penal herramientas para el empleo y autoempleo, previniendo la reincidencia delictiva.

Asimismo, a través de la Dirección de Ejecución de Medidas para Adolescentes (DEMA) se trabaja de manera integral con la comunidad para fortalecer las redes de apoyo y disminuir la violencia.

32 min ago
1 minuto de lectura
Ver más

Artículos relacionados

Fortalece STPS emprendimiento local en Tula

36 min ago

Capacita Guardia Estatal de Género a personal de CECUDI para prevenir violencia sexual en la primera infancia

41 min ago

Es carretera Mante–Ocampo–Tula: referente de infraestructura sustentable en México

4 horas ago

Inauguran SEDENER y UAT el “Encuentro Nacional de Biocombustibles y sus Mezclas”

4 horas ago
© Copyright 2025, Todos los derechos reservados  |  Director General: Profr. Humberto de la Garza González
Back to top button