Se compromete UTMART a formar profesionistas de calidad

Soto la Marina, Tamaulipas.– Septiembre 03 de 2025.- En el marco del inicio de clases del nuevo período educativo, la Universidad Tecnológica del Mar de Tamaulipas Bicentenario (UTMART) continúa trabajando para formar profesionistas con un alto nivel de calidad, señaló su rector, Guadalupe Acosta Villarreal.

Ante la comunidad estudiantil, y en especial ante las alumnas y los alumnos de nuevo ingreso, el rector presentó formalmente al cuerpo docente y administrativo que lo acompañará en esta gran oportunidad de preparar académica y profesionalmente a las y los expertos que Tamaulipas requiere.

“Hoy comienzan su camino de formación profesional en esta casa de estudios y el objetivo que tenemos es claro: que cada una y cada uno de nuestros alumnos se convierta en el mejor del mundo”, enfatizó.

Subrayó que la UTMART reafirma su compromiso de egresar personas íntegras, capaces y orgullosas de sus raíces e identidad, que contribuyan al desarrollo social y la prosperidad económica de Tamaulipas y de México.

Agradeció al gobernador Américo Villarreal Anaya, el respaldo y compromiso con la comunidad universitaria, así como el gran apoyo brindado por el secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, en el fortalecimiento de la educación superior en la entidad.

La Universidad Tecnológica del Mar de Tamaulipas Bicentenario ofrece las carreras de Ingeniería en Acuicultura, Ingeniería en Tecnologías de la Información e Innovación Digital y la Licenciatura en Gestión y Desarrollo Turístico.