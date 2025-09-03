Promueve STPS Ley Silla en capacitación dirigida a empleadores y trabajadores en Reynosa

Reynosa, Tamaulipas.- Septiembre 03 de 2025.- Con el compromiso de fortalecer una cultura de prevención y de respeto a los derechos laborales, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), que encabeza Luis Gerardo Illoldi Reyes, llevó a cabo una capacitación informativa en las instalaciones de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de Reynosa, enfocada en la conocida Ley Silla.

La jornada estuvo a cargo de la Dirección de Inspección y Previsión Social, dirigida por Claudia Yazmín Villarreal Vázquez, quien expuso los fundamentos, alcances y beneficios de esta disposición que busca mejorar las condiciones ergonómicas en los centros de trabajo.

El objetivo principal fue brindar información clara, práctica y fundamentada sobre los derechos y obligaciones relacionados con el uso de sillas en actividades prolongadas de pie, con base en la normatividad vigente en México. Entre los marcos legales referidos se encuentran la Ley Federal del Trabajo, así como las normas NOM-030-STPS-2009 y NOM-019-STPS-2011.

Durante la capacitación se destacó que la llamada Ley Silla no es un ordenamiento formal con ese nombre, sino un principio básico de protección ergonómica, orientado a prevenir riesgos derivados de posturas forzadas o fatiga excesiva, favoreciendo así la salud ocupacional de las y los trabajadores.

El titular de la STPS, Luis Gerardo Illoldi Reyes, reiteró que la salud en el trabajo es un pilar fundamental para la productividad y el bienestar social, por lo que la secretaría continuará impulsando acciones que fomenten entornos laborales seguros, dignos y saludables.

Finalmente, se subrayó que este tipo de capacitaciones buscan sensibilizar tanto a empleadores como a trabajadores y servidores públicos, con el propósito de fortalecer el cumplimiento de la normatividad laboral y consolidar una cultura preventiva que favorezca a todos los sectores productivos, bajo la visión humanista del gobierno de la transformación que encabeza, Américo Villarreal Anaya.