Inicia proyecto de mejoramiento genético con tecnología in vitro en Aldama y Altamira

Aldama, Tamaulipas. – Septiembre 03 de 2025.- Como parte del Programa de Impulso para el Crecimiento y la Inversión Rural, la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura ha iniciado una innovadora estrategia de Producción In Vitro y Transferencia de Embriones en un lote de 25 vacas lecheras con historial sobresaliente de producción.

Durante esta jornada de trabajo, encabezada por el subsecretario de Desarrollo Pecuario y Forestal, Cuauhtémoc Amaya García, se informó que la secretaría aportará un subsidio del 50% para la adquisición de insumos y fármacos necesarios para el desarrollo del proyecto, beneficiando directamente a los pequeños y medianos productores de la región.

Como parte del procedimiento, se realizarán dos aspiraciones ováricas por animal, con el objetivo de obtener ovocitos de alta calidad genética para su fertilización y posterior transferencia.

“La jornada incluyó visitas técnicas a cinco unidades de producción ubicadas en los municipios de Aldama y Altamira, donde se llevó a cabo una revisión exhaustiva de las estructuras reproductivas de las vacas participantes, tanto donadoras como receptoras de embriones”, enfatizó.

El subsecretario de Desarrollo Pecuario y Forestal dijo que de manera paralela, se seleccionarán 150 vacas receptoras, las cuales deberán cumplir con criterios específicos: al menos dos partos normales, y haber sido sometidas a protocolos sanitarios y reproductivos que aseguren las condiciones óptimas para la implantación embrionaria y el desarrollo gestacional.

La evaluación reproductiva del hato estuvo a cargo de Sergio de los Santos Valadez, especialista en Reproducción Animal, productor de ganado bovino de doble propósito y socio fundador de la Asociación Ganadera Local Especializada en Producción de Leche de Aldama. Su participación técnica garantiza un enfoque integral y sustentado para lograr el mayor porcentaje de éxito en esta estrategia de mejora genética.