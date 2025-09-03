Por: Raúl Terrazas Barraza

Tamaulipas guinda

Medir fuerzas de forma anticipada tiene sus riesgos, sobre todo si los antecedentes en la obtención de votos no son adecuados.

Los del Partido Verde Ecologista de México, PVEM, que dirige en Tamaulipas el expriísta Manuel Muñoz Cano tomaron la determinación de jugársela desde fuera de la coalición que sostuvieron en proceso anteriores con el Partido Movimiento de Regeneración Nacional, eso sí con la apuesta al grupo político de los Peña Ortiz de Reynosa.

Para su desgracia los del Verde enfrentaron casi en automático el abandono de quienes les dieron votos en la elección local del 2024 y que, debería de considerarse lógico, porque tanto las Diputadas Blanca Anzaldúa Nájera y Katalyna Méndez Cepeda, como sus compañeras de Nuevo Laredo Ana Laura Huerta Valdovinos y de San Fernando Silvia Chávez Garay.

Las cuatro dejaron la bancada del PVEM y se pasaron a la del PMRN que liderea al interior del Congreso del Estado el presidente de la Junta de Gobierno, Diputado Humberto Prieto Herrera.

La dirigencia estatal del PVEM, tuvieron la visita del Coordinador Nacional, Manuel Velasco Coello, para, en una conferencia de prensa hablar de los planes a futuro y destapar prospectos a candidaturas en la Frontera, entre ellos al alcalde regeneracionista de Reynosa, Carlos Peña Ortiz y la Diputada también de -regeneración, Casandra de los Santos Flores y desde luego la Senadora Maki Ortiz Domínguez.

No es por el asunto de la dos veces alcaldesa de Reynosa, más bien por las otras dos personas que, el comité Ejecutivo estatal de Regeneración que tiene a su cargo la maestra María Guadalupe Gómez Núñez, también en conferencia de prensa, anunciaron el rompimiento de relaciones de coalición con los de la Luz Verde que dirige Muñoz Cano.

Obvio, para el desmarque de regeneracionistas con verdistas, estuvo toda la plana mayor del Comité estatal, Sergio Julián Huerta secretario de Organización, Yuliana Mata de Formación Política, César Luna de Información, Nubia Almaguer secretaria del Trabajo, Valentina Cota de la Mujer y flanqueados por las y los diputados de la bancada regeneracionista, Armando Zertuche Zuani, Magaly Deándar Robinson, Eva Reyes González, Humberto Prieto Herrera y Francisca Castro Armenta.

Al hablar en la conferencia de prensa, del partido en el poder de Tamaulipas, dijo que la transformación no se comparte ni se simula y que, Tamaulipas es guinda y nada más, por tanto, son las palabras del deslinde regeneracionistas del PVEM, así que, en caso de que pudiera seguir la coalición con otros partidos, puede dejarse anotado al Partido del Trabajo, sin embargo, las cosas andan medio tirantes entre las dos instituciones.

Alguien dijo en una mesa de café, que los del Partido Revolucionario Institucional, ya no deberían de hacerse los dignos y coaligarse para las elecciones del 2027 y la del 2028 con Regeneración Nacional al fin y al cabo muchos se conocen desde hace más de una década.

En esa medición de fuerzas partidistas de manera anticipada, la realidad es que, tanto el PVEM como el PT las llevan de perder, debido a que la generación de votos del regeneracionismo es descomunal comparada con las de los dos partidos de la alianza que, aunque sigue en el papel, en la realidad ya no existe.

En el caso del PT, los Diputados que formaban la bancada, Elvia Eguía Castillo, Víctor Manuel García Fuentes e Isidro Vargas Fernández, también ya se declararon regeneracionistas al interior del Congreso del Estado, acción que implica la desaparición de dos bancadas, la verdista y casi la petista, porque el Legislador Eliphaleth Gómez Lozano de Valle Hermoso sigue como petista, aunque le conviene irse a regeneración para que lo hagan candidato a la alcaldía de ese municipio en el 2027.

En la conferencia de prensa que dio la maestra Gómez Núñez cuestionamientos respecto a la intervención de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, para que se haga valer el reglamento que, los que tienen cargos por regeneración y ahora andan en el Verde Ecologista, sean expulsados o sancionados.

Además, respecto al traslado de las Diputadas del PVEM que se fueron a la bancada del PMRN; hizo ver que la dirigencia estatal pidió a quienes fueron prestado al Verde para las candidaturas, que se regresen a Regeneración porque es un partido que sí representa al pueblo y de forma literal comentó que pidieron a los cuadros que prestaron que regresen, para que nadie se confunda y sepan de donde son.

Como quiera que sea, esto de los partidos políticos para las elecciones venidera, se pondrá interesante, ya que, todos andan en pos de militantes con nombre y apellido, unos para reforzar su estructura territorial y otros apenas para hacerla, porque a pesar de que han obtenido muchos votos, como es el caso de Regeneración Nacional, no tiene sus comités formados, apenas anda en eso.