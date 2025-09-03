 Dialogando

Claudia Sheinbaum estará el próximo domingo en Victoria

*Ciclo Escolar 2025 – 2026

*Arrancó con todo en Tamaulipas

Por Roberto Olvera Pérez

Se sigue comentando mucho lo del arranque del nuevo ciclo escolar 2025-2026 por los diferentes municipios de Tamaulipas, dónde los funcionarios estatales se repartieron para que estuvieran cubiertos los 43 municipios de la entidad.

Por ejemplo, para acompañar a la alcaldesa de Mainero, Ma. Dolores Mansilla Huerta, mandaron al Lic. Jorge Luis Beas Gámez, Subsecretario de Legalidad y Servicios Gubernamentales en representación del gobernador Américo Villarreal Anaya, para el evento en el que entregaron apoyos para menores consistiendo en Entrega de Libros de Texto Gratuitos, Paquetes de Útiles y Uniformes Escolares en Educación Básica.

“Hoy iniciamos un nuevo ciclo escolar con la convicción de que la educación es el camino para la paz, para el progreso y para la transformación social que anhelamos todos en Tamaulipas”, expresó Beas Gámez.

En Villagrán asistió el Lic. Armando Núñez Montelongo, en representación del Gobernador AVA, quien encabezó el inicio del ciclo escolar 2025-2026 en la Escuela Primaria “José Silva Sánchez” de este municipio.

Por su parte, el Subsecretario de Inversión, Proyectos Estratégicos y Desarrollo Sostenible de la SEDENER, Óscar Xitec Pérez Contreras, asistió a la escuela primaria “Prof. Genaro G. Ruíz” en Díaz Ordaz, donde llevó el mensaje: “La educación básica representa los cimientos del desarrollo de nuestra sociedad”.

Junto a la presidenta de este municipio, Nataly García Díaz, hicieron entrega de útiles escolares y uniformes, en cumplimiento al Plan Estatal de Desarrollo 2023-2028, Eje 2 “Política Social para el Bienestar”, garantizando una educación para niñas, niños, adolescentes y jóvenes tamaulipecos.

Arranca la Histórica entrega – Recepción del Poder Judicial de Tamaulipas

Este 1 de septiembre se dio inicio formal al proceso de entrega-recepción del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, un hecho que marca un precedente en la historia de la institución.

Por primera vez, una mujer electa por voto popular asumirá la presidencia, se alcanza la paridad de género en la integración del Pleno, y se realiza un proceso de transición de esta naturaleza. Será la Lic. Tania Gisela Contreras López, la nueva presidenta del Supremo Tribunal de Justicia y también se informó que la toma de protesta se realizará el próximo 30 de septiembre ante el Congreso del Estado, que definirá la hora y el lugar del acto.

El nuevo Poder Judicial entrará en funciones el 1 de octubre. Así que pendientes.

Claudia Sheinbaum estará el próximo domingo en Victoria

*La mandataria adelantó que en cada estado que visite ofrecerá un informe puntual sobre los programas y acciones de su administración

Claudia Sheinbaum Pardo, la numero uno de México, estará este domingo 7 de septiembre en la capital de Tamaulipas, ciudad Victoria, en el marco de su primera gira nacional de rendición de cuentas, que contempla un recorrido por los 32 estados en poco más de tres semanas.

El anuncio de la gira lo hizo la presidenta en su conferencia matutina desde Palacio Nacional, donde informó que iniciará este viernes.

“Vamos a visitar todas las entidades de la República en tres semanas y media, a hacer un informe particular de la entidad. Ahí le vamos a informar a la gente, vamos con los gobernadores, todos los gobernadores y gobernadoras”, dijo Sheinbaum.

La mandataria nacional adelantó que en cada entidad ofrecerá un informe puntual sobre los programas y acciones de su administración. Autoridades estatales, confirmaron que esperan la llegada de la Presidenta para el domingo al mediodía en el Polyforum.

Ahí la Jefa del Ejecutivo se reunirá con autoridades estatales y habitantes de la región, en un ejercicio que busca transparentar la gestión federal y acercar los resultados del gobierno a cada rincón del país.

NOTAS CORTAS

1.- Que prácticamente a un año de la elección del nuevo dirigente estatal de la Sección 30 del SNTE, vemos por ahí que se han desatado los demonios para sustituir al profe Arnulfo Rodríguez Treviño, cuando bien sabemos que no son los tiempos para ello, pues falta mucho para ello, por lo que si ese es el propósito, tendrán que trabajar mucho hacia las bases y en la unidad dentro del magisterio tamaulipeco. Digo, si es que quieren obtener buenas cuentas en el 2026.

2.- Por cierto, ayer dialogábamos sobre los informes de alcaldes y alcaldesas, sobre todo del altiplano tamaulipeco, donde por error de dedo comentamos que la alcaldesa de Palmillas, Sindy Paoleth Monita Ramírez, daría cuentas al pueblo el día 13 y no es así, corregimos y es el 11 de septiembre. La hora sigue igual a las 6 de la tarde en la Casa de la Cultura. Gracias por su comprensión. Asimismo hace una atenta invitación a toda la ciudadanía: Será un honor contar con su presencia para ser testigos de los avances y proyectos consolidados en este primer año de trabajo, enfocados en transformar a Palmillas.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.