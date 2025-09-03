Con obras viales e hidráulicas, Gobierno del Estado transforma Matamoros

Matamoros, Tamaulipas.- Septiembre 03 de 2025.- Con el objetivo de mejorar la movilidad y los servicios básicos en la ciudad de Matamoros, el Gobierno del Estado, mediante la Secretaría de Obras Públicas (SOP) destinó una inversión de casi 109 millones de pesos en el 2024, para enfrentar un rezago histórico y urgente en el sistema de drenaje de Matamoros y, al mismo tiempo, mejorar la movilidad urbana.

El titular de la dependencia estatal, Pedro Cepeda Anaya refirió que se llevó a cabo la pavimentación de 31,159.44 M2, optimizando la conectividad en zonas claves del citado municipio, además de la instalación de 593 ML de tubería de drenaje y 538 ML para agua potable, 58 luminarias, 30 tomas domiciliarias y la misma cantidad en descargas sanitarias.

“El optimizar este tipo de infraestructuras, mejoran la seguridad vial, las condiciones de salubridad con el buen manejo de aguas residuales y la calidad de vida de las y los ciudadanos al suministrar el vital líquido”, apuntó.

El servidor público agregó que, estas inversiones reflejan el compromiso de la actual administración estatal para llevar la transformación y modernización a todas las regiones de Tamaulipas, cubriendo las necesidades de movilidad, servicios básicos y desarrollo urbano.