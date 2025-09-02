Titular de la SSPT se reúne con personal del Departamento de Seguridad de las Naciones Unidas

-Trabajo institucional permite avanzar en la prevención y combate al delito

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Septiembre 02 de 2025.- Como parte de las acciones implementadas por la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) con organismos internacionales, su titular, Carlos Arturo Pancardo Escudero, sostuvo una reunión con personal del Departamento de Seguridad de las Naciones Unidas (UNDSS).

El encuentro se suscitó durante la visita oficial de UNDSS a la entidad y contó con la presencia del asesor de Seguridad para el Sistema de las Naciones Unidas en México, Catalin Pantaze.

A través del diálogo directo con autoridades nacionales en materia de seguridad, la UNDSS fortalece su vinculación estratégica y garantiza la seguridad en las operaciones de la ONU a lo largo del país.

La SSPT reafirma su compromiso de trabajar de la mano con instituciones nacionales e internacionales para lograr los objetivos comunes, entre ellos, la prevención y combate al delito.

