Se consolida UT Matamoros como referente en robótica educativa a nivel nacional e internacional

Matamoros, Tamaulipas.– Septiembre 02 de 2025.- Igor Crespo Solís, subsecretario de Educación Media Superior y Superior de Tamaulipas, reconoció la destacada trayectoria del club de robótica de la Universidad Tecnológica de Matamoros (UTM), que se ha consolidado como uno de los equipos más sobresalientes en competencias nacionales e internacionales, señaló durante su visita a esta institución.

Acompañado por Diana Masso Quintana, rectora de la universidad, el subsecretario felicitó a las y los integrantes del equipo por su talento, disciplina y compromiso, cualidades que han permitido obtener triunfos que los colocan a la vanguardia en el ámbito de la innovación tecnológica.

Resaltó que estos resultados son reflejo del compromiso de la UTM con la excelencia académica y la innovación, impulsando competencias STEM con un impacto positivo en la sociedad, acorde con la visión innovadora, científica y tecnológica que promueven el gobernador Américo Villarreal Anaya y el secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García.

Por su parte, Diana Masso Quintana subrayó que cada logro del equipo representa no sólo un orgullo para la institución, sino para todo Tamaulipas, al demostrar que desde la frontera se forman líderes capaces de competir y triunfar en los escenarios tecnológicos más exigentes del mundo.

Los triunfos del club de robótica son resultado del impulso que la universidad brinda a sus estudiantes, reflejo del compromiso que el Gobierno del Estado, bajo la conducción del gobernador Américo Villarreal, otorga a la educación superior y que se implementa a través de la Secretaría de Educación, a cargo de su titular, Miguel Ángel Valdez García.

En el periodo 2024-2025, el equipo de robótica ganó el primer lugar en la categoría Robot Skills dentro del Campeonato Internacional de la Frontera Norte, en Ciudad Juárez, y posteriormente se consagró campeón en el torneo Girl Powered Latam 2025, celebrado en Chihuahua.

En el Campeonato Nacional de Robótica y Habilidades STEM, realizado en Pachuca, obtuvieron el título de Campeones Nacionales de Robótica y “Campeón de Campeones”, consolidando su liderazgo a nivel nacional.

A nivel internacional, participaron en el VEX Robotics World Championship 2025, en Dallas, Texas, donde obtuvieron el premio Girl Powered Online Challenge, así como en el Girl Powered STEM Spotlight Challenge 2025, organizado por la REC Foundation y Google, en el que fueron reconocidos con el proyecto “Her Future, Our Power”.

Además, han tenido presencia en espacios académicos y de divulgación tecnológica, como el Encuentro CONACES 2024, donde presentaron proyectos de robótica y cohetería experimental, así como en la Feria Tamaulipas 2024, en la que mostraron avances de la temporada HIGH STAKES 2024–2025 de VEX Robotics.