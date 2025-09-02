Inicia DIF Tamaulipas el programa Desayunos Escolares beneficiando a más de 105 mil estudiantes

-Al inicio del presente ciclo escolar, este programa llega a 2 mil 428 planteles educativos de educación básica de la Secretaría de Educación y del Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE)

Güémez, Tamaulipas.- Septiembre 02 de 2025.- El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tamaulipas que preside la doctora María de Villarreal, realizó la entrega simbólica de insumos alimentarios que enmarcaron el arranque del programa Desayunos Escolares para el ciclo escolar 2025-2026.

“Reciban un apapacho de nuestra presidenta del DIF Tamaulipas, la doctora María de Villarreal, quien con profundo compromiso impulsa estas acciones para que la niñez tamaulipeca tenga acceso a alimentos nutritivos que favorezcan su desarrollo; así lo ha indicado nuestro gobernador, el doctor Américo Villarreal Anaya, y en ello trabajamos desde el DIF estatal, con el respaldo de los 43 municipios y la comunidad escolar”, mencionó Patricia Lara Ayala, directora general del DIF Tamaulipas.

En este evento se dio a conocer que tan solo en el mes de septiembre se entregarán 2 millones 117 mil 340 raciones de alimento caliente a 105 mil 867 niñas, niños y adolescentes de 2 mil 428 planteles educativos de educación básica de la Secretaría de Educación y del Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) que forman parte del programa en todo el estado.

Con este programa en Tamaulipas, al igual que en todo el país, se continúa avanzando en la estrategia “Vive Saludable, Vive Feliz”, que promueve hábitos saludables desde la escuela e incluye acciones primordiales para su salud bucal y visual.

En esta tarea en favor del bienestar de la niñez, se reconoció también el trabajo y espíritu de servicio de los comités de desayuno escolares formados por padres y madres de familia de las propias instituciones educativas.

De esta forma los Mensajeros de Paz siguen trabajando en equipo, para que las niñas, niños y adolescentes de todo Tamaulipas que regresan a clases, cuenten con desayunos nutritivos, que les den la energía para estudiar, crecer y ser felices.