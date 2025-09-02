Impulsa la UAT 19 proyectos de investigación con impacto social

Ciudad Victoria, Tam.- 2 de septiembre de 2025.- La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) formalizó la firma de convenios correspondientes a 19 proyectos de investigación aprobados en la Convocatoria “Fortalecimiento de la Investigación con Impacto Social 2025”.

Estos proyectos reflejan el compromiso de la institución con la generación de conocimiento científico, tecnológico y humanista, dirigido a atender problemáticas sociales, productivas y ambientales de Tamaulipas y del país, en concordancia con el plan de desarrollo institucional que impulsa el rector Dámaso Anaya Alvarado.

Los trabajos abarcan áreas como salud, educación, medio ambiente, desarrollo tecnológico, bienestar animal, gestión de recursos naturales, responsabilidad social universitaria, educación inclusiva, innovación tecnológica, protección ambiental y seguridad alimentaria.

En esta edición se registró la participación de 49 propuestas, de las cuales fueron seleccionadas 19 para recibir apoyo. Asimismo, se contó con la participación de 11 facultades de todo el estado, lo que representa un nuevo récord de participación en este programa.

Con la representación del rector Dámaso Anaya, el secretario de Investigación y Posgrado, Fernando Leal Ríos, felicitó a los investigadores y resaltó que estos proyectos reflejan la capacidad académica de la UAT y su compromiso con el impacto social. Destacó que los recursos representan una inversión estratégica, pues generarán resultados que beneficiarán a la sociedad, los sectores productivos y las instituciones gubernamentales, consolidando a la UAT como generadora de conocimiento con pertinencia social.

Por su parte, la directora de Investigación, Dora María Lladó Lárraga, resaltó que la evaluación de las propuestas se realizó bajo criterios de calidad, pertinencia y viabilidad con apoyo de pares externos, y que los proyectos seleccionados atenderán problemáticas reales y prioritarias.

Con la firma de estos convenios se respalda institucionalmente la gestión de los recursos asignados y, lo más importante, se asegura que los resultados impacten directamente en necesidades detectadas en los planes de desarrollo estatales y nacionales.

Además de su impacto social, estos proyectos contribuyen a la formación de nuevos investigadores al incorporar estudiantes en el proceso, y se reflejarán en indicadores académicos como el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII), la integración de cuerpos académicos y el Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP), lo que enriquece el prestigio y la competitividad de la Universidad.