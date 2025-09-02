Por: Raúl Terrazas Barraza

Marcar la diferencia

Marcar la diferencia y máxime cuando el impacto social es justificado, transforma o genera conocimiento útil a la ciudadanía, es quizá más sencillo cuando no se piensa echar a andar una estrategia compleja y de largo plazo.

Además, nada más satisfactorio que saber de la emoción que genera en los protagonistas de quienes producen conocimiento científico, tecnológico y humanista a favor de la sociedad, al enterarse que sus proyectos tendrán financiamiento para llevar a cabo la investigación que da soporte a la innovación.

Es por ello que, la formalización de convenios mediante la firma de las autoridades de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, UAT, para que casi una veintena de proyectos cuenten con el respaldo financiero para su realización, constituye una diferencia entre el antes y el ahora, dado que, están dirigidos a atender necesidades sociales, productivas y ambientarles en la entidad.

Para que esto sucediera, la UAT a instancias de la Rectoría que tiene a su cargo el médico Dámaso Anaya Alvarado, seleccionó esa cantidad de proyectos de medio centenar que fueron presentados en base a la convocatoria para el Fortalecimiento de la Investigación con Impacto Social 2025.

La determinación de que casi 20 proyectos de investigación de docentes y alumnos de 11 Unidades Académicas Multidisciplinaria de la UAT con temas de salud, educación, desarrollo tecnológico, gestión de recursos naturales, protección ambiental, seguridad alimentaria, responsabilidad social universitaria, educación inclusiva e innovación tecnológica, muestran que el compromiso de la Máxima Casa de Estudios establecido en el Plan de Desarrollo Institucional, se cumple e impactará en la sociedad.

En la formalización de los convenios para respaldar la investigación universitaria, también establecieron que otro de los propósitos del rector Anaya Alvarado se cumplen al pie de la letra, porque contribuyen a la formación de nuevos investigadores, desde el momento que habrá estudiantes en el proceso y elevarán los indicadores académicos por el trabajo en los cuerpos académicos, el Programa para el Desarrollo Profesional Docente, el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, SNII, y de refilón prestigia a la Universidad al incrementar su competitividad.

Marcar la diferencia entre el antes y el ahora de la investigación universitaria, no es nada complicado, tiene un costo, eso sí, porque el financiamiento de los 19 proyectos tiene que salir de alguna parte, sin embargo, el valor del producto esperado es ilimitado, de manera especial, porque aportará beneficios directos a las comunidades de Tamaulipas, si se toma en cuenta que los proyectos ganadores que se registraron sobre la base de la convocatoria 2025, se desarrollarán en todas las regiones.

Obvio, los resultados de los proyecto impulsados por la Universidad del Estado, deberán de incluirse en el Informe Rectoral siguiente, porque se generó una gran dinámica al interior de la comunidad universitaria, es decir, docentes y estudiantes, quienes mostraron su disposición de generar conocimiento y entregarlo a la sociedad.

Los otros

Las y los Diputados de la Legislatura 66 crearon de ipso facto y echaron a andar una Comisión Especial Plural que dará seguimiento a las denuncias presentadas por la Secretaría de Salud, contra funcionarios de la administración panista del pasado reciente.

El presidente de esa instancia es el Diputad Eliphaleth Gómez Lozano, por tanto, deberá de establecer conexión con la parte acusadora y la Fiscalía Anticorrupción para contar siempre con información sobre cada movimiento que involucre las carpetas de investigación que se supone fueron abiertas.

El Secretario de la Comisión Legislativa es el Diputado Isidro Vargas Fernández y los vocales el Legislador Víctor García Fuentes y su compañera Katalyna Méndez Cepeda.

Por cierto, ella, que es la representante del Distrito 15 de Ciudad Victoria, presentó este martes su Primer Informe de las actividades que ha desarrollado en la Legislatura y destacó la atención a la ciudadanía y acciones de gestión directas con la población y desde luego, enumeró las iniciativas que fueron presentadas por ella o bien, en las que contribuyó con la idea de llevar beneficios a las y los tamaulipecos.

Hizo ver que mantendrá su compromiso de estar cerca de sus representados, de la gente que voto por ella y aseguró que formar parte de la Legislatura 66 le ayuda para aportar soluciones a la población, desde el momento que, solo con voluntad se pueda cambiar la realidad de las familias.

Respecto al arranque del Ciclo Escolar 2025-2026, que tuvo lugar el lunes pasado, a los alcaldes y a los maestros les agradó mucho que las y los secretarios del Gabinete del Gobernador, Doctor Américo Villarreal Anaya, acudieron a los municipios de la entidad para poner en marcha las clases y entregar los útiles escolares, libros y uniformes que fueron adquiridos mediante una inversión autorizada por el Mandatario tamaulipeco.

Se vieron como secretarios de territorio, de acuerdo con los comentarios de trabajadores de los Ayuntamientos y de las Escuelas en las que estuvieron los funcionarios.