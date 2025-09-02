Dialogando

Informes de alcaldes muy esperados

*”Felicidades a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por su Primer Informe de Gobierno”, en Tamaulipas se le quiere y esta es su casa: AVA

Por Roberto Olvera Pérez

Prácticamente ya estamos en septiembre, conocido como el mes patrio y con él en puerta los Informes de Gobierno y los jefes políticos de los municipios del estado ya alistan el mensaje que le van a echar al pueblo, o más bien rendirles cuentas a ellos. El trabajo bueno o malo será la gente que los valore.

Sin duda que, fue un primer año en el que se hizo mucho, a pesar de los recortes presupuestales, pues habrá que escucharlos. Pero más importante será lo que está por venir más adelante, en infraestructura social, en tanto y tanto, hay mucha expectación. A ver qué le depara más adelante para seguir superándose en todo y por el bien de sus representados.

De entrada, el que lo dará a conocer ya y es mañana miércoles 3 de septiembre, será el alcalde victorense Eduardo Gattás Báez, mediante un acto sencillo, formal en una sesión de Cabildo y el próximo 30 de septiembre llevará a cabo un evento público, masivo para rendir cuentas directamente a la ciudadanía, lo que sería dos informes de labores con motivo de su primer año en el segundo periodo de su administración y ha dicho que lo mejor está por venir en bien de Victoria. Qué bueno.

El alcalde de Tula, Rene Lara Cisneros, nos confirmó que lo rendirá a las 11:00 de la mañana ahí en la presidencia municipal el próximo 12 de septiembre; mientras que el alcalde Jaumave, Manuel Báez Martínez, lo dará a las 6 de la tarde en el Teatro del Pueblo el día 7.

También nos confirmó fecha y hora la alcaldesa de Bustamante, Maricela Rodríguez González, quien lo rendirá a las 12:00 del mediodía, también el día 7 en la plaza 20 de noviembre. Sindy Paoleth Monita Ramírez alcaldesa de Palmillas, lo conferirá a las 6 de la tarde el próximo 13 en la Casa de la Cultura.

De igual manera el alcalde de Casas, Beto Hinojosa, lo dará a conocer el día 12 a las 11:00 horas en el Auditorio Municipal y el alcalde de Güemez, Profr. José Lorenzo Morales Amaro, nos comentó que lo rendirá el próximo 15 de septiembre a las 5 de la tarde, también en el Auditorio Municipal.

Por lo pronto, las invitaciones ya están corriendo por parte de las y los alcaldes que se prestan a rendir cuentas a su pueblo, los mismos que los llevaron al poder y confiaron en ellos.

NOTAS CORTAS

1.- Si hay algo que resaltar del Primer Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, es que fue totalmente austero, sencillo y sin mucho protocolo. Resaltó sin triunfalismos, los logros obtenidos en su primer año de actividades, en materia social, de seguridad pública y educación y enfatizó que México va bien y que le va a ir mejor, porque caminará con valentía, rectitud y honradez. “La Cuarta Transformación no solo continua, sino que se profundiza”, remarcó.

En buena posición estuvo nuestro gobernador del estado Américo Villarreal Anaya en Palacio Nacional, donde reconoció los proyectos de infraestructura, salud, agua potable, entre otros, impulsados por la presidenta Claudia Sheinbaum en Tamaulipas.

Afirmó que existe una gran esperanza fundada en el progreso de México y, en especial, de Tamaulipas. Señaló que los resultados expuestos por la presidenta Claudia Sheinbam son muestra de que “estamos bien y vamos a estar mejor”, frase que hizo suya al subrayar que el estado seguirá contribuyendo al desarrollo nacional en distintos rubros.

2.- El Secretario de Educación de Tamaulipas, Migue Ángel Valdez García, se comprometió a seguir fortaleciendo la educación en la entidad, quien asistió en representación del Gobernador Américo Villarreal Anaya, al inicio del ciclo escolar 2025-26 en la Escuela Primaria General “Felipe de la Garza”, en Soto La Marina. ¡Así se arranca septiembre con orgullo patrio!

3.- Desde la Secretaria Académica UAT se trasmite:

Dámaso Anaya Alvarado: “Felicitamos a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por su Primer Informe de Gobierno. Su visión en materia educativa impulsa mayores oportunidades de aprendizaje y fortalece la formación de las y los mexicanos.” Enhorabuena Dra.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.