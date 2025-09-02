Crece interés por artesanías en el Parque Ecológico Biósfera El Cielo

-Comisión de Parques abrió puertas a artesanos y cada día se suman más al proyecto emprendedor

Gómez Farías, Tamaulipas.- Septiembre 02 de 2025.-Desde figuras del emblemático jaguar, carritos, perinolas, tambores. guitarras, hechos de madera hasta tiras de nopales, tasas, llaveros pulseras y jabones entre otros productos artesanales más puede encontrar en su visita al Parque Ecológico Biósfera El Cielo, en el municipio de Gómez Farías.

Eduardo Rocha Orozco, vocal de la comisión, destacó que que tal como lo señala al gobernador Américo Villarreal Anaya se están generando oportunidades para las comunidades.

Indicó que poco a poco, más mujeres y hombres se suman a este proyecto artesanal, donde pueden venir a exponer y comercializar sus productos.

“Lo mejor es que se ha logrado impactar a los visitantes, que muestran su interés por los productos artesanales de calidad que elaboran nuestros artesanos”, señaló el funcionario estatal.

El proyecto comenzó hace un año y no solo se ha mantenido se ha incrementado la presencia artesanal en este espacio rodeado de la riqueza natural de Tamaulipas, refirió.

Además, visitan este espacio donde podrán conocer más de la biodiversidad de Tamaulipas y disfrutar de la belleza natural que solo puede ofrecer la Biósfera de El Cielo.

“Estamos impulsando proyectos en los recintos que la Comisión de Parques tiene bajo su resguardo a través de diversas estrategias como “Una noche en el Museo”, “Buu en el Zoo”, “Ropopompón”, “Navidad en Tamatán“, entre otros más, además de talleres y cursos interactivos y mucho más”, concluyó.