Concluye con éxito exposición y venta de artesanías “OVNI-CEDES”

6 min ago
1 minuto de lectura

-La finalidad es contribuir a su economía familiar y reintegración a la sociedad

Ciudad Madero, Tamaulipas.- Septiembre 02 de 2025.- Tras varias semanas de exposición y venta de artesanías elaboradas por personas privadas de la libertad (PPLs) del Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES) del municipio de Altamira, el módulo ‘’OVNI-CEDES’’ fue retirado de la Playa Miramar superando la expectativa de ventas proyectadas.

Este sitio turístico ubicado en Ciudad Madero, fue el punto ideal para que vacacionistas conocieran el trabajo realizado en los talleres de este centro penitenciario, entre los que destacan los muebles y artesanías hechas con madera y palma.

A través de la Subsecretaría de Ejecución de Sanciones y Reinserción Social, la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) promueve el trabajo realizado por PPLs en los cinco CEDES del estado, con la finalidad de contribuir a su economía familiar y reintegración a la sociedad brindando herramientas para el empleo y autoempleo.

