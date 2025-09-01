Regresan a clases más de 5 mil 500 niñas y niños en Guarderías Infantiles, CAIC y CECUDI del DIF Tamaulipas

-Son atendidos por maestras y maestros en 30 municipios de Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Septiembre 01 de 2025.- Como parte de las actividades del Programa de Atención a la Infancia del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tamaulipas, que preside la doctora María de Villarreal, este 1 de septiembre regresaron a clases 5 mil 506 alumnas y alumnos inscritos en el nivel preescolar de las Guarderías Infantiles, Centros de Atención Infantil Comunitarios (CAIC) y Centros de Cuidado Diario Infantil (CECUDI), ubicados en 30 municipios del estado.

Actualmente operan en Tamaulipas 163 CAIC distribuidos en 30 municipios; 8 CECUDI en 7 municipios y 29 Guarderías Infantiles DIF en 13 municipios, donde se brinda atención profesional a niñas y niños desde los 43 días de nacidos hasta los 12 años de edad, mediante acciones educativas y asistenciales apegadas a los lineamientos establecidos por la Secretaría de Educación Pública.

Previo al inicio de este ciclo escolar, personal docente y administrativo de estos centros, provenientes de 25 municipios, participó durante tres días en la jornada académica “Fortaleciendo la primera infancia, la tarea que nos une”, desarrollada en las instalaciones del CECUDI Victoria, con el propósito de fortalecer ambientes de aprendizaje seguros, enriquecedores y de calidad.

Durante esta jornada se impartieron los talleres: “Síndrome del bebé sacudido”, “Estrategias prácticas y efectivas para abordar comportamientos desafiantes en niños con trastorno del espectro autista”, “Cuidarme para aprender a cuidarte”, “Orientaciones para las primeras infancias” y “Los procesos previos a la lecto-escritura”.

De esta manera, los Mensajeros de Paz continúan ofreciendo educación de calidad y espacios dignos para la niñez tamaulipeca en sus primeros años de vida.