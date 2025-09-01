La UAT será sede del Congreso Internacional de Turismo

Ciudad Victoria, Tam.- 1 de septiembre de 2025.- La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), a través de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria (FDCSV), será sede del Congreso Internacional de Turismo y Gastronomía Rural AMESTUR 2026, un evento académico que reunirá a especialistas, investigadores y representantes del sector turístico de distintos países.

El congreso es organizado en conjunto con la Asociación Mexicana de Centros de Enseñanza Superior en Turismo y Gastronomía, A. C. (AMESTUR), y en coordinación con la Secretaría de Turismo del Gobierno de Tamaulipas.

El objetivo se enfoca en analizar la situación actual del turismo rural, así como en promover la innovación, la creatividad y la vinculación entre instituciones educativas, gobiernos y empresas del sector.

Como parte de los preparativos, el director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Edy Izaguirre Treviño, encabezó una reunión con el presidente ejecutivo de la AMESTUR, José Luis Isidor Castro, y la coordinadora de la Licenciatura en Turismo, Rocío del Carmen Ayala Garza, donde se definieron lineamientos académicos y logísticos del programa.

El directivo de la AMESTUR subrayó que la elección de la UAT como sede representa una oportunidad estratégica para proyectar la riqueza cultural, gastronómica y natural de Tamaulipas a nivel nacional e internacional.

Destacó, además, que el respaldo del rector Dámaso Anaya Alvarado, y la visión académica de la Universidad, han sido decisivos para consolidar la organización del evento, reforzando así la proyección de la UAT como un referente nacional en turismo, gastronomía y desarrollo académico.

El Congreso Internacional AMESTUR 2026 contará con diversas modalidades de participación, entre ellas ponencias, presentaciones orales, carteles educativos y exposiciones fotográficas, ofreciendo un espacio integral para la difusión del conocimiento y el intercambio de experiencias que contribuirán a fortalecer la actividad turística, impulsar la derrama económica y consolidar a Tamaulipas como un referente nacional en turismo y gastronomía rural