Inaugura titular de la STPS ciclo escolar 2025-2026 en Victoria

-Luis Gerardo Illoldi Reyes refrendó el compromiso del gobernador Américo Villarreal Anaya quien apoyó con la entrega de útiles escolares y uniformes

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Septiembre 01 de 2025.- El Secretario del Trabajo y Previsión Social de Tamaulipas, Luis Gerardo Illoldi Reyes, participó en la apertura oficial del ciclo escolar 2025-2026, acto celebrado en la escuela primaria “Lauro Aguirre” de esta capital, donde el titular de la dependencia asistió en representación del gobernador Américo Villarreal Anaya.

Durante la ceremonia se resaltó el compromiso del Gobierno del Estado con la educación, a través de acciones que fortalecen la formación de niñas, niños y adolescentes tamaulipecos. Como parte de este esfuerzo, se hizo patente la entrega de más de 3.8 millones de libros de texto gratuitos, más de medio millón de paquetes de útiles escolares y alrededor de 50 mil uniformes en apoyo a las familias que más lo requieren.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social refrendó su compromiso de seguir trabajando de manera transversal con las distintas dependencias del Gobierno del Estado para impulsar programas que favorezcan la inclusión, el bienestar social y el desarrollo integral de las nuevas generaciones.

Illoldi Reyes refirió que con estas acciones, se consolida el propósito de la administración estatal de ofrecer igualdad de oportunidades y fortalecer la educación como base para el progreso de Tamaulipas.

En el evento participaron; el representante del Secretario de Educación de Tamaulipas, y Director del CREDE Victoria, Juan Vital Román Martínez; el representante del alcalde de Victoria, el síndico, Ernesto Ávalos Bustos; el representante del titular de la Sección 30 del SNTE, Arnulfo Rodríguez Treviño, Rubén Otoniel Jiménez Castro; el director del plantel Carlos Humberto de la Garza Saldívar; el alumno Maximiliano Soto García y la presidenta de la Sociedad de Padres de Familia, Magaly Ortiz Lovato.